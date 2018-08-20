美农药巨头被诉 这位癌症晚期的园丁获赔近20亿元

在强生公司（ Johnson & Johnson ）婴儿爽身粉致女性患上卵巢癌而在美国遭到上千起诉讼、被判赔偿数亿美元后，同样为业内巨头的孟山都（ Monsanto ）也因旗下一款产品近日登上了各大媒体头条。

据 CNN 、路透社等媒体报道，美国旧金山一陪审团决定，要求孟山都向一名名为德韦恩 • 约翰逊（ Dewayne Johnson ）癌症患者赔偿 2.89 亿美元（约合 19.78 亿元），原因是该陪审团认为孟山都的著名除草产品农达（ Roundup ，主要成分为草甘膦）导致这位前学校场地管理员患上了癌症，并且处于晚期。这 2.89 亿美元包含约翰逊本人获得的 2.5 亿美元惩罚性赔偿金和 3900 万美元的补偿性赔偿金。

癌症患者指控除草剂致癌

CNN 报道中称，约翰逊的胜诉，可能给数千起针对孟山都的诉讼提供重要先例。其实，去年就有超过 800 名患者起诉孟山都公司，自那以后，这些患者的配偶等也对孟山都提起了类似的指控，这些诉讼都称孟山都的著名除草剂导致了非霍奇金氏淋巴瘤（ non-Hodgkin‘s lymphoma ，注：指霍奇金氏淋巴瘤以外的其他淋巴瘤。其症状包括淋巴结肿大、发烧、盗汗、体重降轻、容易疲倦。其他症状包括骨头疼痛、胸痛或是痒）。

尽管获得了近 3 亿美元的赔偿金，约翰逊的两个儿子很快就会失去父亲的事实仍然不会改变。约翰逊的此次胜诉还是在上千起针对孟山都的诉讼中第一个开庭的案子，原因是医生认为约翰逊不会挺过 2020 年 —— 在加州，生命接近尾声的原告的诉讼可以被当局加速审判。

判决结果公布后，孟山都公司发表声明称，公司支持对农达不致癌的相关研究。孟山都副总裁斯科特 · 帕特里奇（ Scott Partridge ）在声明中表示， “ 我们将对这一决定提出上诉，并将继续大力捍卫农达这一产品。农达已有 40 年的安全使用历史，仍然是农民和其他人的重要、有效和安全的工具。 ”

但约翰逊的律师里特森伯格认为，上诉对孟山都来说代价将非常高昂，因为在上诉期间，孟山都必须支付赔偿金的利息 —— 每年将近 2500 万美元。

里特森伯格称，现年 46 岁的约翰逊在旧金山附近的一个学区做场地管理员时，每年要使用 20 次 ~30 次农达草甘膦除草剂。约翰逊在出庭作证时也表示，在他工作期间，他有两次被农达浸湿，第一次发生在 2012 年。两年后 ——2014 年，他便被诊断出患有非霍奇金氏淋巴瘤。在病情最糟糕的时间里，他的腿跛得说不出话来，并且全身 80% 都布满了伤口。约翰逊称，他所患的淋巴瘤是由农达和另一种孟山都草甘膦除草剂 Ranger Pro 造成的。

里特森伯格还指出，约翰逊证词中最令人心碎的部分是他告诉他的两个儿子，他得了癌症晚期，如今，约翰逊的妻子每周要做两份 40 小时的工作来养家。

CNN 报道中称，判决结果公布之后，目前问题的关键在于孟山都的这款草甘膦除草剂是否会导致癌症 —— 如果是的话，孟山都是否未能就该产品的致癌风险向消费者发出警告。但在这个问题上，陪审团都站在了约翰逊这一边。

草甘膦是否致癌尚无定论

美国环境保护署（ EPA ）在 2017 年 9 月结束了对草甘膦（致癌）风险长达数十年的评估，发现这种化学物质不太可能致癌。但 2015 年 3 月，世界杯卫生组织癌症研究机构（ IARC ）表示，草甘膦中的关键成分 ” 可能会致癌 “ 。

IARC 的这份报告称， “ 草甘膦除草剂导致人类患上非霍奇金氏淋巴瘤的证据是有限的。 ” 然而，孟山都公司长期以来一直坚持认为，农达并不会导致癌症，而且那些声称草甘膦是安全产品的研究报告数量要远远多于 IARC 报告。

IARC 的报告中总结称， “ 草甘膦和任何实体肿瘤和淋巴样恶性肿瘤（包括非霍奇金氏淋巴瘤）之间没有明显的联系。帕特里奇也在本周公开表示。 “ 我们都很同情约翰逊先生，也理解他在努力寻找答案，但草甘膦本身并非他要寻找的答案。 ”

孟山都负责战略的副总裁帕特里奇（ Partridge ）表示， “ 超过 800 项科学研究、美国环保署（ EPA ）、美国国家卫生研究院，以及世界各地的监管机构得出结论，草甘膦的使用是安全的，不会致癌。自从草甘膦首次上市以来，许多公司就已经在使用草甘膦和其配方产品。 ”

在约翰逊这起为期四周的庭审过程中，陪审团也听取了统计学家、医生、公共卫生研究人员和流行病学家的证词，他们也对草甘膦是否会导致癌症持不同意见。





但里特森伯格指出，草甘膦除草剂并非造成约翰逊癌症晚期的原因，真正的罪魁祸首是孟山都的农达除草剂。里特森伯格认为，草甘膦和 Roundup 中的其他成分之间的相互作用会产生 “ 协同效应 ” ，因此会使 Roundup 具有更多的致癌物质。然而，孟山都的发言人查拉 · 罗德（ Charla Lord ）反驳了这一说法，称农达在上市前就经过了监管部门的审批，因此农达总体上是安全的。

双方均无法证明农达是否致癌

就目前来看，孟山都的农达与癌症之间的关系，既无法证实，亦无法证伪。





“ 癌症是很难证明的案例， ” 里特森伯格说道。 “ 因为人们不能用 X 光或者用活体组织切片的方式来确定导致癌症的原因。 ” 每日经济新闻（微信号： nbdnews ）记者也注意到，在约翰逊的案子中，孟山都甚至都不需要证明什么，举证责任反而全都落在原告约翰逊的身上。

但这并不意味着约翰逊的律师必须证明农达是造成约翰逊癌症的唯一原因，他们只需证明农达是导致约翰逊患病的 “ 重要原因 ” 即可。孟山都发言人查拉 · 罗德也表示， “ 根据加州的法律，如果不是因为接触了农达，约翰逊就不会患上癌症。 ” 罗德还指出，约翰逊的癌症很可能是由与农达无关的东西发展而来的。

据美国癌症协会，大多数淋巴瘤病例都是特发性的，病因尚不清楚。里特森伯格也同意大多数的非霍奇金氏淋巴瘤在过去并未与一个单一的主要原因相关。但他表示。形势已经开始逆转 —— 就像人们花了几十年的时间才明白烟草可能是导致肺癌的重要因素一样。

里特森伯格还指出，他和其他律师手中还有

4000

多起在各州等待审理的类似案件。此外，还有

400

起诉讼是联邦多区诉讼。

Twitter

sgnypost





