研究结果：新化合物可逆转人体细胞老化

美媒称，研究结果显示，英国埃克塞特大学研发的新化合物能逆转人类细胞老化的关键方面。





据美国每日科学网站 8 月 7 日报道，在对内皮细胞（排列在血管内部）的一项实验室研究中，研究人员检测了以线粒体（细胞的 “ 发电站 ” ）为目标的化合物。





在研究样本中，衰老细胞（已经退化并停止分裂的老细胞）的数量减少了多达 50% 。该大学的研究小组还发现了两种剪接因子（细胞的一个组成部分），它们对内皮细胞何时以及如何老化起关键作用。





报道称，这一发现不仅提高了未来对血管实施治疗的可能性，还提高了对其他细胞实施治疗的可能性。血管老化变硬会增加心脏病发作和中风等问题的风险。





该大学医学院的洛娜 · 哈里斯教授说： “ 随着人体的老化，它们会积累老的（衰老）细胞，这些细胞的功能不如年轻的细胞。 ”





她说： “ 这不仅是衰老的结果，也是我们衰老的原因。 ”





哈里斯说： “ 埃克塞特大学研制的这些化合物有可能改变细胞发生老化的机制。我们过去常常认为，癌症、痴呆和糖尿病等与年龄有关的疾病各有其独特原因，但它们实际上可以追溯到一两个共同机制。这项研究着眼于其中一种机制，我们的化合物研究结果有可能为未来的新治疗途径开辟道路。这很可能是新一代抗退化药物的基础。 ”





她说，目标是帮助人们保持健康长寿。她还说： “ 这关乎健康寿命和生命质量，而不仅仅是延长寿命。 ”





报道称，在去年发表的一篇论文中，该研究小组展示了一种在实验室中让老化细胞恢复活力的新方法。





不过这项新研究关注的是精确定位老化细胞中的线粒体并让它们恢复活力。

报道称，人体的每一个基因都有能力制造不止一种产品，而剪接因子是决定制造哪些产品的基因。





在这项利用新化学制剂进行的新研究中，研究人员能够非常明确地定位两个剪接因子（ SRSF2 和 HNRNPD ）。这两个因子在决定细胞如何以及为何会随着年龄的增长而变化方面发挥了关键作用。





哈里斯说： “ 在我们检测的衰老细胞中，有将近一半表现出恢复到年轻细胞模型的迹象。 ”

研究人员检测了 3 种全都由埃克塞特大学研制的不同化合物。结果发现，每一种都能使衰老血管细胞数量减少 40% 至 50% 。





这些化合物（ AP39 、 AP123 和 RT01 ）是用来选择性地将微量硫化氢气体运送到细胞中的线粒体中，帮助衰老或受损的细胞产生生存所需的 “ 能量 ” ，并减少衰老。





同样来自该大学的马特 · 怀特曼教授说： “ 我们的化合物为细胞中的线粒体提供了一种替代燃料来帮助它们正常运转。 ”





他说：

“

从本质上说，许多疾病状态可以被视为加速老化，而保持线粒体的健康有助于预防或（许多是在动物模型中）扭转这种状况。我们目前的研究结果显示，剪接因子在决定我们的化合物如何工作方面发挥着关键作用。

”

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