特朗普准备下周对另外2000亿美元中国商品加征关税

彭博新闻周四报导，美国总统特朗普准备迅速扩大与中国的贸易战，已告诉助手们，待公众意见征询期按计划在下周结束，他就准备马上对另外2,000亿美元中国进口商品加征关税。
白宫方面对彭博的报导不予置评。这份援引了六位不愿透露姓名的消息人士的报导，严重打击了市场。美股标普500指数触及盘中低点，美元、人民币和美国公债收益率亦下滑。
特朗普将其赢得大选归功于自己在贸易方面的强硬言论，他声称贸易问题损害了美国劳动者并让外国竞争者得利。华盛顿方面要求中国政府为美国企业提供更好的市场准入和知识产权保护，减少行业补贴并削减对美国的3,750亿美元贸易顺差。
全球这两个最大的经济体已经展开了针锋相对的贸易战，各自向对方价值500亿美元的商品征收关税。上周结束的会谈旨在缓和紧张关系，但没有取得重大突破。
加征25%关税的新计划将影响到包括家居建材、科技产品、自行车和服饰等消费品。
彭博称，这项计划的公众意见征询期将于9月6日结束，特朗普计划在该截止日期后开始加征关税。
据彭博报导，一些消息人士表示，特朗普尚未做出最终决定。特朗普政府官员对于以多大力度向中国施压存在分歧。
特朗普本月稍早在专访时对路透表示，解决与中国的贸易战“需要一些时间”，他没有休兵的“时间框架”。特朗普之前威胁对中国每年向美国出口的全部逾5,000亿美元商品加征关税。
彭博发布这份报导时，正值美国谈判人员努力与加拿大协商北美自由贸易协议。（路透社）
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