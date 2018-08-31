中国教育部要求限制游戏 腾讯股价开盘大跌超过5%

由中国教育部等八部门制定的《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》已结束向社会征求意见，于今晚正式公布。值得关注的是，《实施方案》新增了对网游的限制：国家新闻出版署将实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间。
严控近视率，严禁个人手机、平板带入课堂
《实施方案》指出，近年来，中国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，已成为一个关系国家和民族未来的大问题。
鉴于这种情况，《实施方案》提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。
同时，《实施方案》严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂，带入学校的要进行统一保管。学校教育本着按需的原则合理使用电子产品，教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业。
游戏行业受影响，或将进入版号稀缺时代
《实施方案》明确了八个部门防控近视的职责和任务。其中提到，国家新闻出版署将实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量。
此举对游戏行业影响巨大，行业人士分析，今后网络游戏的审核会更加严格，而有限的版号必然导致游戏厂商蜂窝而上，没有拿到版号的游戏将无法上线，而背后的游戏厂商也将受到较大的影响。
实际上，因为版号原因，今年游戏行业已持续受到影响。8月15日，有媒体报道称，由于3月新闻出版广电总局重组，游戏审批主管部门调整，国内网络游戏版号的备案和审批已被冻结。
国家新闻出版广电总局游戏审批结果显示，今年2月5日以来，广电总局没有发放过进口网络游戏版号；今年3月28日以来，广电总局没有发放过国产网络游戏版号，但网络游戏的备案审批仍在进行。游戏媒体Gamelook曾报道称，过去4个月里，排队等待的游戏接近3000款。
此前行业颇有乐观声音，昆仑游戏CEO陈芳就曾在一次活动中认为，版号收紧只是阶段性而非趋势性情况，但目前来看，情况可能比想象中更严峻。
游戏版号暂停审批也影响了腾讯二季度游戏业务的表现。腾讯控股总裁刘炽平在业绩电话会议上表示：“从营收增长的角度来看，游戏成了最薄弱的一环，其中很重要的原因是玩家最多的游戏还没有商业化。”
腾讯的《绝地求生：刺激战场》和《绝地求生：全军出击》，其手游和端游都尚未取得相关游戏版号，由此影响了腾讯通过这两款游戏出售游戏内道具进行变现。
此前《怪物猎人：世界》上线，是通过“绿色通道”，即在已经拿到文旅部备案、版号审批和内容审查都完成的情况下向广电总局申请，通过这个方式获得许可的游戏可以进行为期一个月的商业运营测试，但这仅是少数情况。
中小游戏公司生存成忧，海外市场成救命稻草
对于大厂而言，现状还没到活不下去的地步：头部游戏可以通过IP产品和流量深耕持续运营并盈利，此外还备有不少版号库存，例如腾讯日前就对外宣布，公司下半年有15款库存游戏已得到商业化运营许可。但中小厂商却无此优势，只好“各显身手”。
据《时代周报》报道，版号审批冻结催生了“二手游戏版号”交易，即购买其他公司的老游戏版号。据称，目前二手市场一个版号起步价就高达20万，还出现了新产品套用老产品版号、伪装成海外游戏、盗用其他产品版号或者通过买量直接“裸奔”等乱象。
由于中小游戏厂商旗下的大多数产品为短期付费产品，新游戏上线断档，就意味着公司获利模式无法继续。对于开发团队来说，游戏上线时间的一再拖延也会导致前期投入无法变现。
开发端游、手游、页游的富春科技就在今年7月表示，因为游戏无法按计划发布，该公司今年上半年出现亏损。
路透社曾报道，一家河北游戏工作室不得不延发工资，保证生意运行。其负责人表示：“停止审批给我们这样的小游戏公司带来的伤害最大，让我们难以继续”。
值得注意的是，尽管腾讯的“吃鸡”手游在国内因政策迟迟无法实现营收，但在海外却获得不错成绩。腾讯财报显示，上半年腾讯海外游戏收入超过10亿美元，其中吃鸡类游戏海外日活用户超3000万，《Arena of Valor》（王者荣耀海外版）海外日活用户也达到了1300万，月流水达3000万美元。
App Annie数据显示，2018年上半年，中国移动游戏发行商的海外iOS及Google Play综合收入较2017年同期增长超过40%，海外玩家在中国移动游戏上的总支出已超过160亿美元。截至2018年上半年，收入超过100万美元的移动游戏已增至243款。
“海外市场最大的差距在于，没有像腾讯或网易这样强势把控渠道的公司，大家的竞争处于同一水平线，目前中国游戏发行商出海进入了一个新阶段。”App Annie大中华区商务负责人张国威表示。
结合版号原因来看，出海已是一部分游戏公司最后的救命稻草。
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