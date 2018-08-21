习近平赞扬马来西亚首相马哈迪：对国家民族有担当

北京讯，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛星期一会见了到访的马来西亚首相马哈迪。
根据马来西亚《星报》发布的视频，习近平和马哈迪一行举行了会谈。中共中央政治局委员杨洁篪和国务委员兼外长王毅陪同会见。
马来西亚国家通讯社马新社还发布了习近平和彭丽媛在钓鱼台国宾馆迎接马哈迪伉俪的照片。
据报道，习近平和马哈迪共进晚餐。
马新社说，马哈迪说，马来西亚的对华政策保持不变。
“我们谨此向中国政府及其人民保证，（对华）政策不变。”
在中国进行5天官式访问的马哈迪今日在钓鱼台国宾馆会晤中国国家主席习近平后，发表上述声明。
他强调，马来西亚将延续现有的对华政策，并指马国对其他友好的国家也采取友好的态度。
他说，中国向来是马来西亚的长期的贸易伙伴，他也对中国取得的发展感到钦佩，成为仅次美国的全球第二大经济体。
“我们将中国的发展视为典范。”
另据《星洲网》报道，习近平在会面中指出，目前的中马关系处于新的重要历史方位，中马将成为重要的合作伙伴。
习近平强调，马哈迪是资深政治家，为实现马来西亚国家现代化，以及推动亚洲区域合作有突出贡献，也在国家发展的关键时刻再次施政，充份体现对国家民族的担当，以及反映马来西亚人民的支持及拥护。
他说，马哈迪多年来倡导“亚洲价值观”，主张独立自主，积极推进东亚合作，坚持走适合本国国情的发展道路。
“同为亚洲崛起中坚力量，中马互为重要发展机遇和合作伙伴。双方要加强战略沟通，引领两国关系更好发展，推动亚洲振兴和世界进步繁荣。”
习赞赏高度重视中马关系
习近平赞赏马来西亚新政府和马哈迪本人高度重视中马关系，以及马哈迪多次表示视中国为发展机遇并支持“一带一路”倡议。
习近平强调，双方要接续友谊，深化合作。
“马来西亚是东盟成立后率先同中国建交的东盟国家。中方坚定奉行中马友好，相信新时期中马关系大有可为。
“要本着相互尊重、友好协商的原则，妥善对待存在问题，坚持友好合作的大方向，实现互利双赢。要立足亚洲，胸怀世界，坚持战略自主，推动中国—东盟合作提质升级，推动东亚经济共同体建设；赋予南南合作新活力，提高发展中国家代表性和发言权；旗帜鲜明反对单边主义和贸易保护主义。”
他说，马来西亚是古代海上丝绸之路沿线重要国家，也是最早响应“一带一路”倡议的沿线国家。双方要以共建“一带一路”为主线推进新时期中马务实合作。
马哈迪说，马来西亚新政府不会改变上届政府的部分政策，并指有部份政策是从他上次担任首相已开始实行。
他表示，就算政府换届，亦希望不会改变两国的关系，并视中国为马来西亚发展的榜样。
马哈迪表示，他这次访华是马来西亚新政府的重要举措，旨在向中国政府和中国人民表明，马来西亚对华友好的政策不会变化。
“中国是有重要影响力的国家，也是马来西亚最大的贸易伙伴，历史上从未殖民过马来西亚。中国今天的发展对马来西亚也不是威胁。”
他说，马中合作助推了马来西亚的发展。
他表示这次访华的日程虽然繁忙，但每一刻都十分充实、愉快。
马哈迪将在明日结束访华之行，返回吉隆坡。
习近平欢迎马哈迪访华，赞赏马来西亚新政府和马哈迪本人高度重视中马关系，赞赏马哈迪多次表示视中国为发展机遇并支持“一带一路”倡议，赞赏马哈迪为推动亚洲区域合作作出的重要贡献。
习近平指出，当前中马关系处于新的重要历史方位。中国正努力实现“两个一百年”奋斗目标，马来西亚开启了建设“新马来西亚”征程。首相先生多年来倡导“亚洲价值观”，主张独立自主，积极推进东亚合作，坚持走适合本国国情的发展道路。同为亚洲崛起中坚力量，中马互为重要发展机遇和合作伙伴。双方要加强战略沟通，引领两国关系更好发展，推动亚洲振兴和世界进步繁荣。
习近平强调，双方要接续友谊，深化合作。马来西亚是东盟成立后率先同中国建交的东盟国家。中方坚定奉行中马友好，相信新时期中马关系大有可为。要本着相互尊重、友好协商的原则，妥善对待存在问题，坚持友好合作的大方向，实现互利双赢。要立足亚洲，胸怀世界，坚持战略自主，推动中国—东盟合作提质升级，推动东亚经济共同体建设；赋予南南合作新活力，提高发展中国家代表性和发言权；旗帜鲜明反对单边主义和贸易保护主义。
习近平指出，马来西亚是古代海上丝绸之路沿线重要国家，也是最早响应“一带一路”倡议的沿线国家。双方要以共建“一带一路”为主线推进新时期中马务实合作。要加强统筹规划和各自发展战略的对接，推进产业和创新合作。要培育新合作亮点，探讨合作新领域、新思路、新模式，持续做大合作增量，扩大互利共赢。探讨在“一带一路”沿线国家开展第三方合作，为地区和世界经济发展注入更多正能量。
马哈迪表示，我这次访华是马来西亚新政府的重要举措，旨在向中国政府和中国人民表明，马来西亚对华友好的政策不会变化。中国是有重要影响的国家，也是马来西亚最大的贸易伙伴，历史上从未殖民过马来西亚。中国今天的发展对马来西亚也不是威胁。马中合作助推了马来西亚的发展。我此行日程虽然繁忙，但每一刻都十分充实、愉快。马来西亚钦佩中国奇迹般的自主发展，赞叹中国产业、商业领域的巨大成就。马方新时期“向东看”愿借鉴中国发展的成功经验，不断创新创造，实现自身更大发展。马方欢迎中国企业赴马来西亚投资，深化双方合作，更好造福两国人民。600多年前，郑和下西洋，成为马中关系史上一段重要佳话。习近平主席提出的“一带一路”倡议是为了促进地区的交往合作，将使地区所有国家获益。马来西亚支持并愿积极参与共建“一带一路”，相信这有利于地区发展繁荣。马中都坚持亚洲价值观，坚持走自己的发展道路，这符合我们自身和本地区的利益。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost