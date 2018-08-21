乌克兰议员：美若不满售华航空发动机 那请美国买

据俄罗斯卫星通讯社8月20日报道，乌克兰激进党领袖、最高拉达议员奥列格·利亚什科认为，如果美国不满乌克兰向中国出售航空发动机，那么华盛顿应该购买这些发动机。
美国《华盛顿时报》此前援引中国媒体的消息称，乌克兰马达西奇公司（Motor Sich）2016年为中国12架JL-10教练机供应了20台发动机。价值3.8亿美元合同共规定供应250台航空发动机。美国专家评论该消息时指出，乌克兰拿着美国纳税人的钱，却在美国背后捅刀。
利亚什科在脸书上写道：“美国人批评我们为中国战斗机出售马达西奇公司的发动机。然而，如果美国人不愿我们把发动机卖给中国，他们就该自己来买我们的航空发动机！禁止我们向中国出售，而自己又不买，最终马达西奇公司的结局只有一个，那就是企业破产，数千名具有高水平专业技能的乌克兰人失业。”
俄罗斯卫星通讯社8月18日还报道称，在发表的文章中发现“俄罗斯痕迹”后，乌克兰马达西奇公司（Motor Sich ）向美国媒体《华盛顿报》解释因向中国供应飞机发动机索赔要求一事。
乌克兰马达西奇公司在061.ua网站上发表的声明中称：“只有瞎子看不到俄罗斯生产商利益的游说集团发起的这一喧嚣。这些方法具有所有恶意竞争的特征。”
马达西奇公司指出，2014年事件后马达西奇公司失去了俄罗斯传统销售市场。马达西奇公司还指出，向中国供应AI-222发动机的合同中断后中国将在俄罗斯购买类似的马达。
马达西奇公司的声明中还指出，放弃中国的销售市场不会影响中国的战斗力，但是会导致乌克兰航空业情况的恶化，会导致专家们从马达西奇公司辞职。
前美国议会委员会国际关系顾问威廉·特里普列特在接受采访解释这一消息时表示，“乌克兰拿美国纳税人的钱，同时在背后还打击美国海军”。（环球网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost