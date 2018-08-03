被英从利比亚战火“救出”后 他炸死了22名英国人

2011 年在北约的武力干涉下，利比亚的前领导人卡扎菲被推翻。不过美英法等国扶持的过渡政府极不稳定，利比亚各地出现多达 200 个武装组织，这些组织掌握着当地的实际控制权，并自认为是 “ 革命守护者 ” 。在 2012 年 9 月，一支民兵组织甚至袭击了美国驻利比亚大使馆，并造成美国大使与其他 3 人死亡。随着利比亚局势的不断恶化，各国纷纷开始了自己的撤侨行动。恐怕谁都不会想到，被英国撤回的人员当中，有人最后会用一种极端的方式 “ 报答 ” 那次救援过他的国家。





据英国《每日邮报》报道， 2017 年 5 月制造了曼彻斯特体育场音乐会爆炸案，造成 22 人死亡、 59 人受伤的嫌犯 Salman Abedi 此前曾在 2014 年接受了英国皇家海军的撤侨救援，英国军舰运载他离开陷入战火的利比亚。

英国媒体称，当时 19 岁的英国籍恐怖分子 Salman Abedi 与其哥哥 Hashem 由于利比亚局势动荡被困在利比亚，英国海军派遣当时正在地中海执行任务的侦察船进取号（ HMS Enterprise ）前往利比亚进行撤侨。在那一次的救援之中共有 110 名英国人被救起，随后他们搭乘进取号抵达了马耳他的安全地区随后搭乘飞机返回了英国。





据报道，英国国防部之后发现，恐怖分子 Salman Abedi 就在那次被皇家海军救出的 110 名英国人当中。一位英国政府消息人士说： “ 在我们从利比亚把他救出来之后，他在英国境内犯下这样的暴行完全是一种背叛。 ” 根据报道称， Salman Abedi 当时正在利比亚度假，在父母的家乡爆发战斗时他们正在探望家人。据一名英国安全机构内部人士的邮件称，他们认为 Salman Abedi 在被救出利比亚时并没有激进化，只是在他回国后阅读互联网上的恐怖材料时被洗脑了。





身边朋友们说

Salman Abedi

是一个典型的英国移民家庭的少年，支持曼联球队，享受聚会，喝酒和吸食大麻。他在学校里因为他的大耳朵而被称为小飞象（

Dumbo

）。最初

2011

年利比亚发生动乱时，

Salman Abedi

曾被他的父亲

Ramadan Abedi

带回过利比亚，

Ramadan Abedi

曾加入反对卡扎菲的武装斗争之中。据报道，

Ramadan Abedi

长期以来一直是

“

利比亚伊斯兰战斗组织

”

（

LIFG

）的重要成员，该组织是为了追求暴力推翻卡扎菲政府并建立宗教极端国家而成立的一个激进武装组织，后来被国际社会定义为恐怖组织之一。尽管被英国政府否认，但有说法称，军情六处曾经鼓励

“

利比亚伊斯兰战斗组织

”

（

LIFG

）于

1996

年发动政变推翻卡扎菲。而该组织的众多成员在上世纪

90

年代离开利比亚前往英国曼彻斯特地区定居，而

Ramadan Abedi

就是其中之一，

1995

年

Ramadan

的儿子

Salman Abedi

在英国出生。

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