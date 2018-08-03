菲律宾外长：即使面临美国制裁 仍会向俄购买武器

据俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间周二（ 2 日）下午，菲律宾外交部长艾伦 · 彼得 · 卡耶塔诺同俄罗斯外长拉夫罗夫进行会晤。在会晤过程中卡耶塔诺表示，即使可能会面临来自美国的制裁，菲律宾也不会放弃向俄罗斯购买武器。





卡耶塔诺说： “ 在最近几周里，各方媒体对于美国可能要对购买俄罗斯武器的国家施行制裁一事，进行了严厉批评。而菲律宾是不会放弃从俄罗斯购买武器的，我反而会更加期待菲律宾购买俄罗斯的武器。 ”

此外，卡耶塔诺在会晤期间为俄罗斯成功举办了本届世界杯送上祝贺。他说： “ 我代表菲律宾祝贺你们成功举办世界杯，真是太棒了！ ”

三月，菲律宾总统杜特尔特就曾表示以后绝不再向美国购买二手武器，他要向中俄等国购买全新的武器。杜特尔特称，因为美国在出售武器时附加条件很多，这导致菲律宾在购买时遇到很多困难。但向俄罗斯买武器时，就不会遇到类似的问题。

杜特尔特在

2017

年访问俄罗斯时就表达过菲律宾想从俄罗斯购买武器的想法，包括直升飞机，民用飞机以及精准制导武器等。而购买精准制导武器主要是用来对抗菲律宾的恐怖主义威胁。

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