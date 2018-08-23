越南判2名美籍越南人14年监禁：阴谋推翻人民政府

越南抓了两名越南裔美国人和10名越南公民。他们的罪名是：“企图推翻人民政府”。
据《越南每日快报》网站8月22日报道，越南胡志明市人民法院判处具有美越双重国籍人士阮清欣（ Nguyen James Han，49岁）和另一名越南裔美国人潘氏桃（Phan Angel，62岁）14年监禁。
据报道，另有10名越南同谋被判处5到10年监禁，2至3年缓刑。
法院方面的起诉书中透露，被告为所谓的“越南国家临时政府”成员，该组织由在美国的美籍越南人陶明君（Dao Minh Quan）建立，目的是通过暴力和恐怖主义手段推翻越南政府。
据越南通讯社此前报道，越南公安部电子门户网站已发布通知将“越南国家临时政府”列为恐怖组织。
越通社称，2017年，在外国的“越南国家临时政府”的头目积极发展力量，成立“凤凰”、“蟒蛇”、“别动军”、“大越”等小组，旨在进行恐怖与破坏活动，执行暗杀干部任务；他们派遣潘阮清欣和潘氏桃回国提供资金，直接指导活动。
报道称，2017年4月，越南有关机关已以“发起恐怖活动推翻人民政府”罪名对“越南国家临时政府”组织15名成员进行起诉并逮捕；2017年12月，胡志明市人民法院开庭，对针对人民政府的恐怖团伙中各被告人分别判处4至16年不等的有期徒刑。
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