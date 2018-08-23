美国称将持续对伊朗施压 英国却要助伊重新设计核反应堆

外媒称，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿表示，美国不打算停止并可能采取其他措施向伊朗施压。
据俄罗斯卫星通讯社8月22日报道，博尔顿在耶路撒冷举行的新闻发布会上表示：“我们不打算停止。我们提到，为实现总统的目标，即向伊朗最大限度施压，实施额外的经济制裁。”
他补充说，“除了经济制裁，我们将采取其他措施对伊朗施压”。
另据路透社8月22日报道，美国总统特朗普的国家安全顾问说，美国对伊朗重新实施的制裁措施效果超出预期，不过他也指出，德黑兰仍在继续开展华盛顿反对的地区活动。
报道称，在退出2015年与伊朗达成的国际核协议后，特朗普政府于本月恢复了对伊制裁。华盛顿认为伊核协议不仅不足以阻止德黑兰制造原子弹，还会鼓励它干预邻国事务。
博尔顿在访问以色列期间表示：“让我明确一点，我们认为，重新实施制裁已经对伊朗的经济以及伊朗国内的民意产生了重大影响。”
报道称，伊朗经济受到了高失业率和通货膨胀的困扰，其货币伊朗里亚尔自今年4月以来已经贬值一半。重新实施制裁可能会使情况更糟。
据报道，最近几周，数千名伊朗人针对部分食品价格大幅上涨、就业机会短缺及国家腐败等问题进行了抗议。
博尔顿说：“我认为，影响，当然是经济影响，甚至比我们预期的更强。但是伊朗在该地区的活动仍然充满了火药味：他们在伊拉克的行动，他们在叙利亚的行动，他们在黎巴嫩与真主党的所作所为，他们在也门的行动，他们还威胁要在霍尔木兹海峡掀起波澜。”
此外据路透社8月22日报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿22日重申，美国不寻求伊朗政权发生更迭。
博尔顿在耶路撒冷与以色列领导人进行了会谈，并在新闻发布会上说：“需要明确的是，让伊朗发生政权更迭不是美国的政策。但我们希望该政权的所作所为发生巨大改变。”
报道称，博尔顿过去曾建议美国政府推动伊朗政权更迭。
又据美联社8月22日报道，伊朗表示，在美国退出德黑兰与世界大国签署的核协议后，英国已经介入，将帮助伊朗重新设计一座反应堆。
根据协议，来自美国和中国的专家将帮助伊朗重新设计阿拉克重水核反应堆，以限制其副产品钚的产出。伊朗国家电视台22日援引伊朗原子能机构负责人阿里·阿克巴尔·萨利希的话说，英国专家将代替美国专家。
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