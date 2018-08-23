德国推政策抑制房租 德媒：房子不单是商品 它是人们的家

德媒称，在德国局部地区，也出现家庭、弱势群体租不起房的现象。德国政府实施“房租刹车”政策已经三年了。其初衷是：房子不单是商品，它是人们的家。
据德国之声电台网站8月21日报道，中国媒体的一篇报道说，据调查，7月底、8月初，北京房租平均同比上涨15%，部分小区从去年末到现在一路走高，上涨近40%；北京租金绝对值每月每平米76.1元，居全国第一。
报道指，部分业内人士称，自如和蛋壳两大长租公寓资本运营方“天价抢房源”；当下租赁市场超过一半的房源已经被各种租赁代理机构垄断，而最大的租赁代理机构已经控制了几十万套房源。
报道指，北京市住建委已集中约谈主要住房租赁企业，要求：不得利用银行贷款等融资资金恶性竞争抢占房源；不得哄抬租金抢占房源。
经济观察网今年4月的一篇文章《热钱涌入租赁行业你的房租涨了吗》写道，有业内人士表示：“有些企业依靠规模拿到了融资，资本方一般都会相应地提出要求，比如在多长时间内房源达到多少间，因此这些拿到了钱的企业必须快速扩张、高价抢房，规模做上去了才好再拿下一轮融资”。一位地产经纪人说，他几天前碰到过一个不错的房源，结果业主说别家和他签两年合同，两年租金直接付清，“这种真的抢不过”。
报道称，在德国，近些年来，房租上涨也是一个话题。2005年，德国政府实施了“房租刹车”的政策，由各联邦州负责落实。简单地说，就是各地制定自己的房租平均水平标准，当签订新租房合同的时候，新的房租价格不得高于当地平均水平标准的10%。有一些情况是特例，如：新建房及首次出租、重新装修后出租。
不过，“房租刹车”是否收到实效，有争议。据《明镜》在线报道，去年，德国全国房租水平平均上升4.3%，其中，柏林上涨8.4%。德国政府希望实施更严格的“刹车”政策。
报道称，德国政府介绍“债务刹车”政策的官网写道：“投资的人，也应当继续能赚钱。但是住房不是单纯的商品，它是人们的家。”这也是“房租刹车”政策的初衷。
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