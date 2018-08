昨天，他偷了架飞机，做了件震惊世界的事！生前最后对话曝光，太绝望了！

当地时间 10 日晚上约 20 : 00 点,美国西雅图塔科马机场发生了一起劫机事件:一名机场机械工劫持了一架客机,并在未得到空管许可的情况下起飞。





被劫持的飞机为阿拉斯加航空公司所属的一架 76 座庞巴迪 Q400 商用飞机。当时停在机场的维修区域。据专家解释,这种型号的飞机不用钥匙,只要能把它发动起来,起飞和在空中飞行操作不难,需要技术的是降落。

所幸的是,被偷走时飞机上一个人都没有。





很快,美军派出了两架 F15 战机进行追踪拦截。





面对 F-15 战机,劫机嫌疑人竟然在空中做了一套玩命的飞行特技:一个倒转筋斗后,这架螺旋桨飞机贴着水面居然成功拉了起来!





最后,被劫飞机坠毁在南普吉特海峡 25 英里处一个只有 17 名常住人口的克顿( Ketron )岛上,没有对当地居民造成人员伤亡。





当地警方表示这看上去像是个意外,就是有人未经授权私自把飞机开走,没料想以坠机悲剧告终,坠毁是因为劫机人 “ 在空中表演特技或是缺乏飞行技巧 ” ;但这不是恐怖主义袭击 。

据警方报告,劫机男子名叫 Richard Russell ,今年 29 岁,已婚。





2015 年他从阿拉斯加搬至西雅图,随后进入航空公司工作,负责机场地勤。

他没有飞机驾驶执照!也不会开飞机! 在此之前,他最多就玩过模拟飞行游戏!

他为什么要偷飞机?为什么他连飞机都不会开,就用生命作赌注贸然起飞?

媒体曝光了他坠机前和塔台空管的对话录音,可能提供了一些线索。

坠机前的对话录音:





在 20 分钟的对话中,空管劝他不要冲动,试图教他安全着陆。劫机人一开始听上去还是一副 “ 无忧无虑,天马行空 ” 的样子,但后来交谈的语气变了,似乎有自杀倾向 .....

Rich : 这可能要一辈子蹲监狱了吧?对我这样的人来说,倒是但愿如此。

空管: 哎,我们现在不想这个,先不担心这事。你能向左转吗?

Rich : 我知道很多人都关心我。他们听说我做了这样的事会很失望的吧?我要向他们每一个人道歉。我不过就是个想寻短见的疯子,脑子有毛病 ,我想是这样。以前一直不知道,现在才明白。

空管: 他现在在四处飞,需要有人帮忙控制飞机。

Rich : 我不需要帮忙,我之前玩过模拟游戏,我只想要知道如何增压,或者怎么才能不头晕?

Rich : 我不想伤害任何人,我只是想你给我说些好听点的。你说我成功降落的话,阿拉斯加(航空)会不会给我一份飞行员的工作?

空管: 你能成功降落的话,他们什么工作都会给你。

Rich : 你跟基地的人说了吗?我不知道该不该听你的。

空管: 我已经跟他们说了。我们希望你不要受伤,不要让其他人受伤。所以你如果想试试降落的话,就试试这个办法。

Rich : 我想去那个鲸的位置,就是那个不愿意离开死去的鲸鱼宝宝的那个,我想看看。

Rich : 我想知道奥林匹斯山的天气怎么样?

空管: 如果你能去的话,你会发现那里天气很好。很美。

Captain Bill : 现在我们尝试让飞机安全降落吧,不要伤害到别人。

Rich : 我不知道怎样降落,我也没有打算真的 降落 ( I wasn't really planning on landing it )。

他说,他是人生的失败者,让很多人失望 ...

他曾经有着飞行梦想,到死都想谋求一份飞行员的工作。

但是最后一刻,他放弃了,他只想去看看那条不愿意离开死去鲸鱼宝宝的鲸鱼妈妈,想去看看奥林匹斯山的天气。

于是,他在毫无驾驶技巧的情况下,完成了一个空中筋斗的超高难度特技动作,最后疯狂了一把 ......

或许怀才不遇的痛苦对他来说已经超过坐牢的绝望。

或许天天看着飞行员们冲上云霄,而自己只能困在地面的落寞,让他挣扎反击,疯狂起飞。

众生皆苦,是真苦。不知道什么时候,命运就会劈面而来 ......

在那种茫然和绝望后面,任何建议都显得不合时宜,但还是想对每一个人说:

愿你梦想成真,如果没有,希望你在寂寞中学会宽容!

愿你拥有很多爱,如果没有,希望你在慈悲中学会坚强!

愿你被生活温柔相待,如果没有,希望你能自己善待自己!

Twitter

sgnypost