昨天，他偷了架飞机，做了件震惊世界的事！生前最后对话曝光，太绝望了！

当地时间 10 日晚上约 20 ： 00 点，美国西雅图塔科马机场发生了一起劫机事件：一名机场机械工劫持了一架客机，并在未得到空管许可的情况下起飞。





被劫持的飞机为阿拉斯加航空公司所属的一架 76 座庞巴迪 Q400 商用飞机。当时停在机场的维修区域。据专家解释，这种型号的飞机不用钥匙，只要能把它发动起来，起飞和在空中飞行操作不难，需要技术的是降落。

所幸的是，被偷走时飞机上一个人都没有。





很快，美军派出了两架 F15 战机进行追踪拦截。





面对 F-15 战机，劫机嫌疑人竟然在空中做了一套玩命的飞行特技：一个倒转筋斗后，这架螺旋桨飞机贴着水面居然成功拉了起来！





最后，被劫飞机坠毁在南普吉特海峡 25 英里处一个只有 17 名常住人口的克顿（ Ketron ）岛上，没有对当地居民造成人员伤亡。





当地警方表示这看上去像是个意外，就是有人未经授权私自把飞机开走，没料想以坠机悲剧告终，坠毁是因为劫机人 “ 在空中表演特技或是缺乏飞行技巧 ” ；但这不是恐怖主义袭击 。

据警方报告，劫机男子名叫 Richard Russell ，今年 29 岁，已婚。





2015 年他从阿拉斯加搬至西雅图，随后进入航空公司工作，负责机场地勤。

他没有飞机驾驶执照！也不会开飞机！ 在此之前，他最多就玩过模拟飞行游戏！

他为什么要偷飞机？为什么他连飞机都不会开，就用生命作赌注贸然起飞？

媒体曝光了他坠机前和塔台空管的对话录音，可能提供了一些线索。

坠机前的对话录音：





在 20 分钟的对话中，空管劝他不要冲动，试图教他安全着陆。劫机人一开始听上去还是一副 “ 无忧无虑，天马行空 ” 的样子，但后来交谈的语气变了，似乎有自杀倾向 .....

Rich ： 这可能要一辈子蹲监狱了吧？对我这样的人来说，倒是但愿如此。

空管： 哎，我们现在不想这个，先不担心这事。你能向左转吗？

Rich ： 我知道很多人都关心我。他们听说我做了这样的事会很失望的吧？我要向他们每一个人道歉。我不过就是个想寻短见的疯子，脑子有毛病 ，我想是这样。以前一直不知道，现在才明白。

空管： 他现在在四处飞，需要有人帮忙控制飞机。

Rich ： 我不需要帮忙，我之前玩过模拟游戏，我只想要知道如何增压，或者怎么才能不头晕？

Rich ： 我不想伤害任何人，我只是想你给我说些好听点的。你说我成功降落的话，阿拉斯加（航空）会不会给我一份飞行员的工作？

空管： 你能成功降落的话，他们什么工作都会给你。

Rich ： 你跟基地的人说了吗？我不知道该不该听你的。

空管： 我已经跟他们说了。我们希望你不要受伤，不要让其他人受伤。所以你如果想试试降落的话，就试试这个办法。

Rich ： 我想去那个鲸的位置，就是那个不愿意离开死去的鲸鱼宝宝的那个，我想看看。

Rich ： 我想知道奥林匹斯山的天气怎么样？

空管： 如果你能去的话，你会发现那里天气很好。很美。

Captain Bill ： 现在我们尝试让飞机安全降落吧，不要伤害到别人。

Rich ： 我不知道怎样降落，我也没有打算真的 降落 （ I wasn't really planning on landing it ）。

他说，他是人生的失败者，让很多人失望 ...

他曾经有着飞行梦想，到死都想谋求一份飞行员的工作。

但是最后一刻，他放弃了，他只想去看看那条不愿意离开死去鲸鱼宝宝的鲸鱼妈妈，想去看看奥林匹斯山的天气。

于是，他在毫无驾驶技巧的情况下，完成了一个空中筋斗的超高难度特技动作，最后疯狂了一把 ......

或许怀才不遇的痛苦对他来说已经超过坐牢的绝望。

或许天天看着飞行员们冲上云霄，而自己只能困在地面的落寞，让他挣扎反击，疯狂起飞。

众生皆苦，是真苦。不知道什么时候，命运就会劈面而来 ......

在那种茫然和绝望后面，任何建议都显得不合时宜，但还是想对每一个人说：

愿你梦想成真，如果没有，希望你在寂寞中学会宽容！

愿你拥有很多爱，如果没有，希望你在慈悲中学会坚强！

愿你被生活温柔相待，如果没有，希望你能自己善待自己！

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