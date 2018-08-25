中国在马国工业区筑“长城” 马哈迪：拆掉

马来西亚首相马哈迪（ Mahathir Mohamad ）近日来接受国内媒体访问，提到自己在本月 17 日至 21 日访问中国期间，除拒绝中国一带一路计画之外，另要求中国遵循马来西亚法律以维护马国主权，要拆除他们在马来西亚关丹城筑起的“中国长城”。

综合外媒报导，中国与马来西亚 2013 年 2 月 5 日在关丹城设置“马中产业园（区）”，双方各持股份，该园区工城分 3 期进行，第 1 期现正施工中，第 2 期与第 3 期工程预定地分别占地 1000 亩与 800 亩，但中方竟在工程地筑起长达 9 公里的隔离围墙，禁止中国工人离开，同时禁止马来西亚官员、民代进入，被当地民众戏称为马来西亚的“中国长城”。





马哈迪对中国做法感到不可理喻，并指出马来西亚国内有数百个工业园区，全部都必须遵循马国法律，中国并不拥有该工业园区的土地与权力，若园区内发生犯罪事件，是马国政府的责任，并非中国政府可干涉的领域，马哈迪批评中国政府的做法“从来没有人这样做过”。





马哈迪提到，关丹城的“马中产业园（区）”必须按照马来西亚法律运行，在访中期间有对中国当局提到这件事情，并表示马国在中国境内同样会遵守中国法律，认为中国应理解拆除围墙的用意，而对方并没有对此拒绝。

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