中国商务部宣布回击美国第二轮加征关税

外媒称，美国自 8 月 23 日起正式对进口自中国的 160 亿美元产品加征 25% 关税。作为反击，中国也宣布将在同时对美国约 160 亿美元产品加征 25% 关税。





同等规模反制美方加税





据美国《华尔街日报》网站 8 月 23 日报道，中国商务部 8 月 23 日午间表示，坚决反对美国加征关税，并不得不继续作出必要回击。





中国商务部还表示，为捍卫自由贸易和多边体制，捍卫自身合法权益，中方将在世贸组织争端解决机制项下就此征税措施提起诉讼。





报道称，此前中美两国已从 7 月 6 日开始对对方价值 340 亿美元的商品加征关税。至此，两国相互加征关税的商品额均达到 500 亿美元。





此外，美国政府目前正对另外 2000 亿美元中国商品加征关税举行听证会。





另据路透社 8 月 23 日报道，美国和中国贸易战 8 月 23 日再升级，双方均对对方 160 亿美元的进口商品加征 25% 的惩罚性关税。中国商务部表示，美国在执行最新关税上 “ 一意孤行 ” 。





报道称，关税生效之际，正值中美双方官员在华盛顿举行会谈，这是自 6 月以来的第一次正式贸易谈判。





报道还称，特朗普曾威胁，除非中国政府同意彻底改变其知识产权做法、工业补贴计划以及关税结构，并购买更多美国商品，否则美国将对每年从中国进口的价值逾 5000 亿美元的商品加征关税，这相当于中国每年出口到美国的商品总额。





报道指出，该金额远远高于中国从美国进口商品的金额，这令人担心中国政府可能考虑其他报复举措，例如让在华美国企业的日子更难过，或允许人民币进一步走软来支持本国出口商。





中国政府否认了美国方面有关其系统性迫使美国企业不公平转移技术的指控，并称中国的做法符合世贸组织规则。





报道称，美国加征的最新关税适用于包括半导体、塑料制品、化学品、铁路设备等商品。美国贸易代表办公室曾称，这些商品因 “ 中国制造 2025” 而受益。





报道还称，中国对美国的征税清单覆盖 333 种产品，包括煤炭、废铜、燃料、钢材、汽车及医疗设备等。





美国一些商业团体已经就日趋升级的关税举措发出警告。技术贸易团体计算机技术行业联合会称，美国针对科技产品的新关税措施 “ 不负责任 ” 。





“ 这些关税措施不仅会严重削弱美国的全球竞争力和在尖端技术方面的领导地位，而且还会威胁美国的国家安全基础设施。 ” 该组织负责公开宣传的执行副总裁海曼在声明中称。





中美磋商互相试探 “ 水温 ”





又据路透社 8 月 22 日报道，中美两国官员 8 月 22 日进行了两个多月以来的首次会谈，试图解决不断加深的贸易冲突。





美国消费者新闻与商业频道节目显示， 8 月 22 日中国官方代表团进入美国财政部进行会谈。企业团体表示，希望这次为期两天的会谈标志着两国将开始认真磋商贸易问题。





报道称，这是 6 月以来两国官员首次正式会谈。美国总统特朗普稍早前表示，预计本周在华盛顿与中国举行的贸易磋商不会取得多大进展。





报道还称，究竟应该与中国展开磋商，还是通过加征关税向中国施压，对此特朗普政府的重要成员之间存在分歧。财政部长姆努钦支持前一种做法，而美国贸易代表莱特希泽和国家贸易委员会主任纳瓦罗则属于后一个阵营。





美国全国制造商协会负责人杰伊 · 蒂蒙斯表示，他对双方回到谈判桌感到鼓舞。他说： “ 持续的贸易战可能会损害美国制造商和工人。 ”





另据法新社 8 月 22 日报道， 8 月 22 日，美国人和中国人恢复谈判，试图结束这场对世界第一经济体构成真正风险的贸易战。





美国商务部长罗斯在消费者新闻与商业频道的表现咄咄逼人。他宣称： “ 我们比他们的弹药多得多。他们心里明白。我们的经济比他们强大得多，这一点他们同样清楚。 ”

报道称，很多美国企业家表示害怕看到营业额下降。罗斯则打起了爱国牌。 “ 他们（中国人）低估的是美国人的爱国主义 ” ，甚至包括那些因报复措施而蒙受损失的受害者。





此外据美国《华尔街日报》网站 8 月 23 日报道，美国和中国在华盛顿启动为期两天的贸易谈判，旨在平息不断升级的贸易战。





美国官员称，在包括国家贸易委员会主任纳瓦罗和美国贸易代表莱特希泽在内的一些政府内部人士看来，谈判之所以拖到美国又一轮加征关税来临时才进行，笼罩在中国经济之上的阴云是一个原因。截至目前，美国财长姆努钦得到特朗普的支持，看是否能通过新一轮谈判让中国人作出更多让步。





两国官员表示，谈判旨在为双方找到解决争端的方法，后续可能会有更多轮讨论。





双方分歧难以迅速解决





另据《今日美国报》网站 8 月 22 日报道，美国和中国的贸易谈判代表 8 月 22 日时隔两月重返谈判桌。但分析人士和商界领袖提醒称，他们预计此次谈判不会有任何具体结果，可能只是为在今年晚些时候中美领导人举行会晤之前进行更多讨论创造条件。





报道称，连特朗普本人也在本周表示，他预计会谈不会有很大进展。分析人士称，本周的会谈如果说有什么用处，那就是有助于确定可进一步展开讨论的领域。





“ 我认为（在这些会谈期间）围绕谈判关税取得实质性进展的可能性很小。 ” 战略与国际问题研究中心的中国问题专家斯科特 · 肯尼迪说。





他说： “ 这很有可能会是一次演练，他们将确定有妥协余地的领域。 ”





分析人士表示，中国愿意恢复谈判不应被理解为它开始感受到美国加征关税带来的痛苦。

“ 我们没有看到关税在对中国产生影响的证据。 ” 总部位于华盛顿的非营利性组织中美贸易全国委员会的负责人埃琳 · 恩尼斯说。





据西班牙《国家报》网站 8 月 22 日报道，中美新一轮贸易谈判引发外界期待，但专家认为，双方的分歧依然巨大，要想达成承诺还需要很长时间。





报道称，实际上，此轮谈判的级别明显低于以往，其主要意义在于为未来的工作奠定基础。

报道还称，华盛顿希望通过不断升级关税战，提醒中国不要轻视自己的威胁。迄今为止，美国的保护主义动作主要针对原材料。如果持续升级，消费产品也将受到影响。虽然分析者认为美国此举将带来无法预知的副作用，但特朗普政府的眼里似乎只有所谓 “ 中国的不公平贸易行为 ” ，而全然不顾后果。





报道指出，而中国也将保持坚定立场。中国的关税报复对象都经过了 “ 精挑细选 ” ，以免对供应链造成太大影响。虽然北京表示希望通过签署协议缓解冲突，但也表示将对那些受到美国加征关税影响较大的企业提供支持，这让支持在美国面前毫不退让的声音越来越多。首先，这是因为特朗普屡屡撕毁协议，早已失信于人。其次，中方愈发相信中美冲突将不再局限于贸易领域，美国的最终目的是遏制中国的经济和科技发展。





专家认为，中美之间的分歧是结构性的。北京已经表示希望通过购买更多美国产品解决冲突，但被华盛顿拒绝了，因为后者寻求的是经济行为的彻底改变。





报道称，中方很清楚美方的要求和问题所在。目前的问题在于，双方对如何改变的理解各不相同，美国希望一步到位，而中国则希望循序渐进。





此外据《俄罗斯报》

8

月

23

日报道，股市呈缩量观望态势，是在等待中美近日进行谈判的结果。中美贸易战进一步升级可导致整个世界经济蒙受损失。但迅速解决争端的希望渺茫。俄高等经济学院世界经济和国际政治系副教授彼得

·

莫济阿斯指出，

“

中国人的确想要达成一致。他们不需要任何贸易战

”

。而美国总统特朗普这边则是另一番景象，他故意煽动冲突，希望以此取悦支持他的选民。

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