特朗普提会面被指噱头 伊朗军官：不和撒旦谈判

当地时间 8 月 7 日零时，美国将正式重启对伊朗的经济制裁，在国际上点燃了一颗 “ 巨大炸弹 ” 的引信。今年 5 月，美国总统特朗普宣布退出奥巴马政府签订的暂停对伊朗制裁的伊核协议，这次重启的首批制裁措施主要集中在金融、汽车、飞机等非能源领域，对伊朗经济至关重要的石油业的制裁将于 11 月 4 日生效。美国国务卿蓬佩奥 5 日威胁称，要让 “ 伊朗政权做出巨大变化 ” 。

与此同时，伊朗媒体 6 日大篇幅报道伊朗革命卫队正在国际原油运输要道霍尔木兹海峡举行的大规模海上军演。革命卫队发言人称，这次演习的目的是 “ 控制和保障海湾及霍尔木兹海峡的安全，同时应对敌人的威胁和潜在风险 ” 。世界各国普遍对美伊对抗可能对中东乃至世界经济的负面影响感到担忧。

对于美国政府重启对伊朗的制裁，伊朗外交部长扎里夫 6 日表示： “ 威胁、制裁和对伊朗的任何公关手段都无济于事，请尊重伊朗人，尊重国际承诺。 ” 扎里夫称，特朗普提出与德黑兰谈判只是 “ 另一个宣传噱头 ” 。他说，伊朗与美国等国花了很多年时间举行马拉松谈判达成核协议，而美国却单方面退出了这一协议。 “ 我们真的可以和这样的人举行会谈吗？ ” 此前，伊朗革命卫队总指挥官贾法里放出硬话称： “ 伊朗人绝不会允许和撒旦进行谈判。 ” 伊通社 6 日称，伊朗总统鲁哈尼将于当地时间 6 日晚 9 时 40 分向全国发表电视讲话，回应美国制裁并介绍政府应对货币贬值等经济计划。

令世界担忧的是，美伊之间的军事对抗也有升级的趋势。路透社 6 日称，伊朗革命卫队周日首次证实，它在过去几天里一直在海湾举行大规模海上军事演习。革命卫队发言人称，这次演习是 “ 年度例行军演的一部分 ” ，目的是 “ 控制和保障海湾及霍尔木兹海峡的安全，同时应对敌人的威胁和潜在风险 ” 。





事实上，美国媒体 8 月 2 日就曾报道称，伊朗革命卫队即将在海湾举行大规模海上军事演习。美国有线电视新闻网（ CNN ）引述美国国防部官员的话称，伊朗为此次军演集结了 100 多艘舰船，包括导弹部队在内的空中和地面部队也参加演习。美国担心，伊朗是通过这次演习向美国展示其有能力关闭全球能源供应的关键通道 —— 霍尔木兹海峡。对美国媒体的大肆渲染，伊朗一直保持沉默，直到 8 月 5 日，伊朗军方才予以确认。

阿拉伯 “ 中东在线 ” 评论称，伊朗这次军演比较低调，是为了避免给美国以伊朗炫耀武力、试图以军事手段封锁霍尔木兹海峡留下口实。但此次军演无疑是对美国的警告。对此，美国国防部长马蒂斯和以色列总理内塔尼亚胡都警告称，若伊朗封锁海峡，美国和以色列将进行军事干预。报道称，未来美伊对抗将更复杂，双方是否会擦枪走火，令人关注。

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霍尔木兹海峡进入超紧张状态

”

，《韩国经济》

6

日称，随着特朗普重新开始实施对伊制裁，令世界担忧的是，对制裁强烈反对的伊朗连续发出了可能封锁霍尔木兹海峡的警告。

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今日俄罗斯

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电视台称，俄罗斯将支持伊朗通过外交或贸易手段反击美国制裁，但莫斯科反对伊朗和美国采取激进措施。封锁霍尔木兹海峡将让世界处于新的世界大战的边缘，没有人愿意参与其中。

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