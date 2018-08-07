俄打造新“里海怪兽”：搜救神器 将装备导弹

美国《大众机械》网站 8 月 3 日发表题为《俄罗斯正在研制新的 “ 海上怪兽 ” 》的报道称，俄罗斯据称正在研制新一代地效飞行器，其灵感来自于冷战期间的 “ 怪兽 ” 飞行器。新的奥兰级（ Orlan ）飞行器将是所谓的 “ 里海怪兽 ” 的后代。 “ 里海怪兽 ” 现已不再使用，它在海面上的飞行速度最高可达每小时 400 英里（ 1 英里约合 1.6 公里）。





俄罗斯官方媒体报道称，奥兰级飞行器目前正在研制当中，将在 2027 年完成。俄罗斯副总理尤里 · 鲍里索夫在接受塔斯社记者采访时说： “2018 年至 2027 年的国家武器项目包括奥兰级飞行器的研发工作。此类飞行器的原型是武器项目的一部分，并且将携带导弹武器。 ”

报道称，地效飞行器依靠气动升力在水面上方执行任务。它们的功能像气垫船，但通过使用大型、滑翔机似的翅膀产生向上的托力。这种大型的、海鸥似的飞行器行进速度更快，速度可高达每小时 350 英里。





报道称，前苏联制造了数类地效飞行器，包括花尾鸽级（ Lun ），即 “ 里海怪兽 ” 飞行器。这种飞行器长 240 英尺（ 1 英尺约合 0.3 米），高 63 英尺，翼展达到 144 英尺。 “ 里海怪兽 ” 重 550 吨，航程可达 1080 海里。它在海面以上仅 16 英尺的高度飞行，能够运载海军陆战队，并且装备有 6 枚 P-270“ 白蛉 ” 导弹。 1966 年制成的这种 “ 里海怪兽 ” 在 1980 年沉没之前飞行了 14 年。





报道称，前苏联想要制造地效飞行器是因为它们在内海以及限制水域上的用途 —— 苏联以及现在的俄罗斯有大量的这类区域。这类飞行器在里海、黑海、巴伦支海以及可能在鄂霍次克海上是有用武之地的。





据塔斯社称，新的奥兰级飞行器将用于

“

保护北海航线的基础设施

”

。这种飞行器还将被用来搜索和营救，就像花尾鸽级飞行器，它们还将配备导弹武器。

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