特朗普指责南非“大规模杀害白人农场主” 被批煽动种族分裂

外媒称，一名知情人士说，南非总统8月23日召见了美国临时代办杰茜·拉彭，就美国总统特朗普在推特上发表有关南非土地政策的言论提出抗议。
据路透社8月23日报道，特朗普8月22日晚上发推文说，他已要求国务卿蓬佩奥“仔细研究南非没收及征用土地和农场、大规模杀害农场主一事”。
报道称，南非总统拉马福萨的发言人指责特朗普煽动种族分裂。
另据美联社8月23日报道，南非政府8月23日猛烈抨击特朗普总统。此前他在推特上称，他的政府将调查关于白人拥有的农场被没收，以及南非“大规模杀害农场主”的传言。南非政府说这一断言是错误的。
南非政府说，特朗普的推文基于“虚假信息”，反映了“一种狭隘的看法，这种看法只会分裂我们的国家，让我们想起我们的殖民地历史”。
此外据“今日俄罗斯”电视台网站8月23日报道，在美国总统特朗普发推文质疑南非的土地改革问题后，南非货币兰特8月23日下跌了近2%。特朗普的质疑使人们担心美国可能对南非实施经济制裁。
在特朗普发推文之后，兰特一度跌至1美元兑换14.43兰特，后来在约翰内斯堡下午的交易中回升至1美元兑换14.22兰特。
南非广播公司说，拉马福萨总统将让美国大使馆作出解释。拉马福萨曾于8月1日表示，为了能够无偿征收土地，执政的非国大将提前计划修改宪法。
又据德国《法兰克福汇报》网站8月23日报道，美国总统特朗普的一条推文将南非和美国引向一场外交争端。特朗普8月22日晚间在推特上说南非的白人农场主遭到“大规模杀害”。
今年2月，南非议会通过了土地无偿征收计划。总统拉马福萨宣布，执政的非国大虽然反对土地国有化，但将投票赞成土地再分配法案。种族隔离结束24年后，南非70%的富饶土地依旧掌握在少数白人手中，只有4%归黑人所有。
报道称，特朗普的言论令很多南非人反感，他们在社交媒体上作出了愤怒回应。
报道还称，相反，南非的白人民族主义者对特朗普的言论表示欢迎。他们认为，计划中的土地改革将威胁南非的食品安全和稳定。他们指出，1994年种族隔离政策结束以来，已有数百名白人农场主在黑人实施的野蛮抢劫中遇害。
然而，专家指出，尽管发生了一系列谋杀白人农场主事件，但国内的暴力牺牲者大多仍是黑人。
又据美联社8月23日报道，现在，每当“特朗普”一词和非洲大陆同时被提及时，许多非洲人都会吓得倒退。
报道称，这种情况又发生了。美国总统特朗普8月22日晚上发推文说，他已指示国务卿“仔细研究”据称的南非白人农场主土地遭没收一事——在种族隔离制度（即由少数白人进行统治的制度）终结近四分之一个世纪后，这是个具有种族分裂性质的问题。
报道还称，特朗普很少把关注点转向非洲。这条推文是他担任总统以来第一次直接提及这块大陆的名字——每当他提到非洲问题时，往往会事与愿违。
报道指出，最令人震惊的例子发生在今年早些时候，当时有报道说特朗普用粗俗的字眼把非洲国家比作肮脏的厕所。被激怒的国家迅速召见了美国大使，要求对这一说法作出解释，正如南非8月23日要求美国大使馆澄清特朗普的最新言论一样。
许多南非人都感到震惊。南非最受欢迎的谈话类广播电台之一的早间节目主持人尤西比尤斯·麦凯泽主持了一场有关特朗普错误表态的激烈辩论。他在辩论开始前对听众说：“（特朗普是）一个持种族偏见的偏执狂。”
报道称，自成为总统以来，特朗普基本上对非洲听之任之，只与少数几个非洲国家的元首举行过会晤，并令关键外交职位——比如驻南非大使一职——空缺。仅任命国务院的非洲事务最高外交官就花费了一年半时间。
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