特朗普指责南非“大规模杀害白人农场主” 被批煽动种族分裂

外媒称，一名知情人士说，南非总统 8 月 23 日召见了美国临时代办杰茜 · 拉彭，就美国总统特朗普在推特上发表有关南非土地政策的言论提出抗议。





据路透社 8 月 23 日报道，特朗普 8 月 22 日晚上发推文说，他已要求国务卿蓬佩奥 “ 仔细研究南非没收及征用土地和农场、大规模杀害农场主一事 ” 。





报道称，南非总统拉马福萨的发言人指责特朗普煽动种族分裂。





另据美联社 8 月 23 日报道，南非政府 8 月 23 日猛烈抨击特朗普总统。此前他在推特上称，他的政府将调查关于白人拥有的农场被没收，以及南非 “ 大规模杀害农场主 ” 的传言。南非政府说这一断言是错误的。





南非政府说，特朗普的推文基于 “ 虚假信息 ” ，反映了 “ 一种狭隘的看法，这种看法只会分裂我们的国家，让我们想起我们的殖民地历史 ” 。





此外据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 8 月 23 日报道，在美国总统特朗普发推文质疑南非的土地改革问题后，南非货币兰特 8 月 23 日下跌了近 2% 。特朗普的质疑使人们担心美国可能对南非实施经济制裁。





在特朗普发推文之后，兰特一度跌至 1 美元兑换 14.43 兰特，后来在约翰内斯堡下午的交易中回升至 1 美元兑换 14.22 兰特。





南非广播公司说，拉马福萨总统将让美国大使馆作出解释。拉马福萨曾于 8 月 1 日表示，为了能够无偿征收土地，执政的非国大将提前计划修改宪法。





又据德国《法兰克福汇报》网站 8 月 23 日报道，美国总统特朗普的一条推文将南非和美国引向一场外交争端。特朗普 8 月 22 日晚间在推特上说南非的白人农场主遭到 “ 大规模杀害 ” 。





今年 2 月，南非议会通过了土地无偿征收计划。总统拉马福萨宣布，执政的非国大虽然反对土地国有化，但将投票赞成土地再分配法案。种族隔离结束 24 年后，南非 70% 的富饶土地依旧掌握在少数白人手中，只有 4% 归黑人所有。





报道称，特朗普的言论令很多南非人反感，他们在社交媒体上作出了愤怒回应。





报道还称，相反，南非的白人民族主义者对特朗普的言论表示欢迎。他们认为，计划中的土地改革将威胁南非的食品安全和稳定。他们指出， 1994 年种族隔离政策结束以来，已有数百名白人农场主在黑人实施的野蛮抢劫中遇害。





然而，专家指出，尽管发生了一系列谋杀白人农场主事件，但国内的暴力牺牲者大多仍是黑人。

又据美联社 8 月 23 日报道，现在，每当 “ 特朗普 ” 一词和非洲大陆同时被提及时，许多非洲人都会吓得倒退。





报道称，这种情况又发生了。美国总统特朗普 8 月 22 日晚上发推文说，他已指示国务卿 “ 仔细研究 ” 据称的南非白人农场主土地遭没收一事 —— 在种族隔离制度（即由少数白人进行统治的制度）终结近四分之一个世纪后，这是个具有种族分裂性质的问题。





报道还称，特朗普很少把关注点转向非洲。这条推文是他担任总统以来第一次直接提及这块大陆的名字 —— 每当他提到非洲问题时，往往会事与愿违。





报道指出，最令人震惊的例子发生在今年早些时候，当时有报道说特朗普用粗俗的字眼把非洲国家比作肮脏的厕所。被激怒的国家迅速召见了美国大使，要求对这一说法作出解释，正如南非 8 月 23 日要求美国大使馆澄清特朗普的最新言论一样。





许多南非人都感到震惊。南非最受欢迎的谈话类广播电台之一的早间节目主持人尤西比尤斯 · 麦凯泽主持了一场有关特朗普错误表态的激烈辩论。他在辩论开始前对听众说： “ （特朗普是）一个持种族偏见的偏执狂。 ”





报道称，自成为总统以来，特朗普基本上对非洲听之任之，只与少数几个非洲国家的元首举行过会晤，并令关键外交职位 —— 比如驻南非大使一职 —— 空缺。仅任命国务院的非洲事务最高外交官就花费了一年半时间。





现在，一些观察家说，特朗普正利用他关于非洲的最新言论来设法转移人们对他在国内愈发混乱的法律问题的关注。

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