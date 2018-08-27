美俄决定恢复外交国防接触 但严重分歧犹存

俄媒称，俄美将恢复于 2014 年中断的两国国防部、总参谋部和外交部之间的接触与联络。这是美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿与俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉 · 帕特鲁舍夫于 8 月 23 日在日内瓦会晤后所达成的主要成果。





据塔斯社 8 月 24 日报道，然而，莫斯科与华盛顿之间的严重分歧犹存。双方会后并未发布联合声明，原因是博尔顿坚决要求在声明中体现华盛顿对于莫斯科干预美国总统选举的态度。至于伊朗核问题、德黑兰在叙利亚的军事存在，双方也未达成谅解。乌克兰问题亦被提起，但相关的细节性讨论将延期进行。





帕特鲁舍夫告诉记者： “ 我们曾计划签署联合声明，但终未签署，因为美国人希望在其中写明我们插手过他们的选举。我们不承认这一点，我们说这是子虚乌有的。 ”





报道称，本次会谈的最轰动成果之一，当属双方商定恢复中断若干年的国防及外交部门之间的联系与接触。帕特鲁舍夫宣布： “ 我们达成协议，那些被中断的渠道，包括两国国防部、国防部长、总参谋长之间，以及其他一些工作组，都将恢复工作。外交部渠道的沟通也将重新启动。 ”





报道还称，博尔顿也对会谈所取得的显著进展予以肯定，但在记者会上，他谈得更多的不是成果，而是彼此间的矛盾。他承认联合声明最终难产，因为他认为必须将重点放在俄罗斯干预美国国内选举的问题上。





与此同时，博尔顿声称这不只涉及 2016 年的总统选举，也包括即将于 11 月举行的国会中期选举。他表示，华盛顿 “ 在 2018 年不会容忍此类行径，打算采取必要措施加以对抗 ” 。





他还强调，美国不打算改变有关恢复对伊朗制裁的立场。博尔顿说，俄罗斯建议推迟落实限制德黑兰石油出口的措施，以此作为伊朗军队撤离以色列跟叙利亚边界地区的交换条件，但美国并不同意。





博尔顿认为，双方在战略稳定方面并未取得进展，甚至没有定下围绕《削减进攻性战略武器条约》的命运展开接触的具体日期，尽管俄方一直在提延长条约的必要性。

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