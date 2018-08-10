加拿大总理拒绝向沙特道歉 俄批加“人权问题政治化不可接受”

加拿大总理贾斯廷 · 特鲁多 8 日拒绝向沙特道歉，重申了捍卫全球人权的意愿。数小时之前，沙特威胁对加拿大采取新的惩罚措施。沙特在 8 日提高了调门，排除了一切调解的可能性，甚至打算对握太华采取新的制裁。





“ 加拿大犯了一个严重的错误， ” 沙特外交大臣阿德尔 · 朱拜尔在利雅得的记者会上斩钉截铁地说， “ 需要纠正这个错误。加拿大知道该怎么做。 ” 在被问到是否打算道歉时，特鲁多间接予以否认。





“ 加拿大人民期待我们的政府掷地有声、明白无误、彬彬有礼地谈论在加拿大和全世界遵守人权的必要性，我们还将继续这样做。 ” 特鲁多在蒙特利尔回答记者道，这是他第一次对两国间史无前例的外交危机公

开表态。





不过特鲁多指出， “ 我们不希望与沙特关系糟糕 ” ， “ 这个国家在全球有一定的重要性，在人权方面也取得了进步 ” 。





8 日，沙特在与加拿大展开的博弈中做出惊人反击，决定马上出让所有加拿大资产（股票、债券、存款）。





据英国《金融时报》报道，沙特将 “ 不计代价 ” 。如此突然地清算资产来惩罚一个七国集团国家，这在现代经济生活中史无前例。但利雅得转让资产计划涉及的金额或许并不大。因为据彭博社统计，利雅得持股的大型加拿大企业只有谷物批发商 G3 加拿大公司一家，占股 75% 。





俄罗斯 8 日表示，在沙特与加拿大之间不断恶化的争端中支持前者。俄罗斯告诉加拿大，在人权问题上对沙特说三道四是不可接受的。





俄罗斯外交部发言人玛丽亚 · 扎哈罗娃说，应该在尊重特定国家习俗和传统的情况下促进人权。





扎哈罗娃说： “ 我们一直说，人权问题政治化是不可接受的。 ” 她说： “ 这种情况需要的是建设性的建议和帮助，而不是来自 ‘ 道德高尚者 ’ 的批评。 ”

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