加拿大总理拒绝向沙特道歉 俄批加“人权问题政治化不可接受”

加拿大总理贾斯廷·特鲁多8日拒绝向沙特道歉，重申了捍卫全球人权的意愿。数小时之前，沙特威胁对加拿大采取新的惩罚措施。沙特在8日提高了调门，排除了一切调解的可能性，甚至打算对握太华采取新的制裁。
“加拿大犯了一个严重的错误，”沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔在利雅得的记者会上斩钉截铁地说，“需要纠正这个错误。加拿大知道该怎么做。”在被问到是否打算道歉时，特鲁多间接予以否认。
“加拿大人民期待我们的政府掷地有声、明白无误、彬彬有礼地谈论在加拿大和全世界遵守人权的必要性，我们还将继续这样做。”特鲁多在蒙特利尔回答记者道，这是他第一次对两国间史无前例的外交危机公
开表态。
不过特鲁多指出，“我们不希望与沙特关系糟糕”，“这个国家在全球有一定的重要性，在人权方面也取得了进步”。
8日，沙特在与加拿大展开的博弈中做出惊人反击，决定马上出让所有加拿大资产（股票、债券、存款）。
据英国《金融时报》报道，沙特将“不计代价”。如此突然地清算资产来惩罚一个七国集团国家，这在现代经济生活中史无前例。但利雅得转让资产计划涉及的金额或许并不大。因为据彭博社统计，利雅得持股的大型加拿大企业只有谷物批发商G3加拿大公司一家，占股75%。
俄罗斯8日表示，在沙特与加拿大之间不断恶化的争端中支持前者。俄罗斯告诉加拿大，在人权问题上对沙特说三道四是不可接受的。
俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，应该在尊重特定国家习俗和传统的情况下促进人权。
扎哈罗娃说：“我们一直说，人权问题政治化是不可接受的。”她说：“这种情况需要的是建设性的建议和帮助，而不是来自‘道德高尚者’的批评。”
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