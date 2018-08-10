朝媒促美尽早发表终战宣言 美方：实现无核化前免谈

韩媒称，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》 9 日发表文章称，发表终战宣言可结束朝美之间的军事对峙状态，还有利于建立信任关系。





据韩联社 8 月 9 日报道，《劳动新闻》称，朝美一直处于缺乏信任的敌对状态，这极不正常，朝美现应着手准备发表终战宣言。朝鲜民主主义人民共和国政府提出将停战协定转换为和平协定，这是缓解半岛紧张局势、维护和平稳定的最佳方法。只有双方采取共同行动，才能实现这一目标。





文章还提及，朝美领导人签署的联合声明强调 “ 共同致力于构建永久、坚固和平机制 ” 。朝美应符合历史发展的新潮流，大胆向前迈进。





韩联社指出，美国国务卿蓬佩奥于 7 月 6-7 日访朝后，朝鲜一直敦促美国为建立信任关系尽早发表终战宣言。





另据《朝鲜日报》 8 月 9 日报道，美国国务院表明了在朝鲜无核化之前，对终战宣言及韩朝经济合作持否定态度，同时反复强调将维持对朝制裁。





报道称，当地时间 7 日，美国国务院发言人办公室相关人士就韩朝铁路连接项目接受采访时说： “ 在朝核不再成为（威胁）因素之前，将原封不动地保持制裁。美国及同盟国韩国与日本，正在专注于密切协调一致的应对方法。 ”





白宫国家安全委员会顾问博尔顿接受福克斯新闻采访时说： “ 国务卿蓬佩奥已经做好了会晤朝鲜最高领导人金正恩的访朝准备。特朗普总统在给金正恩的亲笔信中，也传达了这一立场。 ”

美国国务院发言人诺尔特就蓬佩奥访朝一事说：

“

目前，没有任何行程，也不会发表行程，无法预测会发生什么事情。

”

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