就南海行为准则谈判规则达成一致 中国东盟首次同意接受“单一文本”

外媒称，东盟和中国已同意接受“单一文本”，就南海问题商定行为准则。
据泰国《民族报》网站7月31日报道，东盟和中国早在2002年就签署了一份不具约束力的《南海各方行为宣言》，现在双方正在起草行为准则，作为一份具有法律约束力的正式文件来管理相关海域国家的行为。
报道称，在北京希望看到《南海各方行为宣言》得到有效和全面落实的同时，近年来中国和东盟在为行为准则制定谈判基本规则方面取得了重大进展。
“双方首次同意就谈判文本达成一致。”泰国外交部东盟司司长素里亚说，此前每个利益攸关方都有它们自己的谈判文本。
他说，这一进程需要时间才能得出结论，行为准则不是解决争端的正式文件。该问题将在双边基础上加以解决。
中国驻东盟大使黄溪连说，由于行为准则尚未具体化，中国和东盟国家将继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，并努力早日达成行为准则。
黄溪连说，在磋商行为准则的同时，落实《南海各方行为宣言》是通过加强对话与合作维护南海和平与稳定的有效平台。
他说：“这证明中国和东盟有智慧、有能力起草规则，并为了南海的和平与稳定妥善管控争端。”
他说，本着这种精神，在该地区开展海上合作是可能的，并可能产生良好结果。为了防止事故发生并控制局势，中国与东盟通过了《中国与东盟国家关于在南海适用〈海上意外相遇规则〉的联合声明》，并为双方高级官员开通了一条热线，以应对海上突发事件。
他说，为了加强海上救援，中国和东盟已经开始建立海上搜救热线，并计划举行首次海上搜救大型联合演习。
黄溪连说：“这些措施在维护海上安全和稳定方面发挥了重要作用，并形成了良好的互动。”
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