美国总统特朗普将提议对2000亿美元中国商品加征25%关税

据消息人士周二透露，特朗普政府计划提议对 2,000 亿美元进口自中国的商品加征 25% 关税，最初对这些商品确定的关税税率为 10% 。





特朗普政府在 7 月 10 日表示，将寻求对上千种进口自中国的商品征收 10% 的关税。

这些商品中包括食品、化学品、钢铝、以及种类广泛的消费品，从狗粮、家具、地毯到汽车轮胎、脚踏车、棒球手套和美容产品等不一而足。





这些关税要等到公众意见征询期过后才会生效，不过将税率提升至 25% 的前景恐令中美贸易争端升级。









这名消息人士称，美国政府最早可能在周三宣布该消息。





中国政府未立即作出回应。





今年 7 月，中国政府指责美国加征关税是霸凌行为，并警告称中国将予以反击。

投资者担心中美贸易战升级可能会冲击全球经济增长，美国知名商业团体也谴责特朗普激进的关税举措。





美国贸易代表办公室 (USTR) 发言人对于拟议提高关税税率的消息未予置评，也未说明提高税率是否会改变关税实施前征求意见期的截止时间。





7 月初，美国政府对 340 亿美元进口自中国的商品征收 25% 的关税。中国方面采取报复措施，对同等金额美国对华出口产品征收对等关税。





未来几周，华盛顿可能还会对另外

160

亿美元进口自中国的商品征收关税，特朗普曾警告称，他最终可能会对逾

5,000

亿美元中国商品征收关税

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大约是去年美国从中国进口商品的总额。（路透社）

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