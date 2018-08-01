美国总统特朗普将提议对2000亿美元中国商品加征25%关税

据消息人士周二透露，特朗普政府计划提议对2,000亿美元进口自中国的商品加征25%关税，最初对这些商品确定的关税税率为10%。
特朗普政府在7月10日表示，将寻求对上千种进口自中国的商品征收10%的关税。
这些商品中包括食品、化学品、钢铝、以及种类广泛的消费品，从狗粮、家具、地毯到汽车轮胎、脚踏车、棒球手套和美容产品等不一而足。
这些关税要等到公众意见征询期过后才会生效，不过将税率提升至25%的前景恐令中美贸易争端升级。
这名消息人士称，美国政府最早可能在周三宣布该消息。
中国政府未立即作出回应。
今年7月，中国政府指责美国加征关税是霸凌行为，并警告称中国将予以反击。
投资者担心中美贸易战升级可能会冲击全球经济增长，美国知名商业团体也谴责特朗普激进的关税举措。
美国贸易代表办公室(USTR)发言人对于拟议提高关税税率的消息未予置评，也未说明提高税率是否会改变关税实施前征求意见期的截止时间。
7月初，美国政府对340亿美元进口自中国的商品征收25%的关税。中国方面采取报复措施，对同等金额美国对华出口产品征收对等关税。
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