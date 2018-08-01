应7岁女孩请求 新西兰将更换含性别歧视路标

据美国有线电视新闻网 (CNN)7 月 31 日报道，接到一名 7 岁女孩反应路标暗含性别歧视之后，新西兰交通运输部门决定将全面更换此类路标。

据报道， 7 岁的佐伊 • 卡鲁 (Zoe Carew) 发现街边的输电线在接受整修时，相关部门都会在旁边树立具有男性性别意味的标语 “Linemen” ，表明该条线路正处于检修状态。

虽然佐伊自己并没有成为电线工人的打算，但在她看来，她认为这种标识是 “ 不正确 ” 和 “ 不公平 ” 的，因为女士也完全可以胜任这项工作。随后她便写信给交通部门主管表达自己这一看法，希望可以将标识中暗示男性人员的 “men( 男士 )” 替换成具有中性色彩的 “worker( 工作人员 )” 一词。





新西兰交通部门主管很快就回信给佐伊，在信中对她发现不公并立刻采取行动一事予以赞赏，并且表示将把现有标识都更换成不含性别暗示的 “line crew( 线路工作人员 )” 一词。新西兰交通部门随后将这一决定发布在社交媒体上。

但是，新西兰交通部门主管表示，替换新标识要根据旧标识的损耗程度来决定，因此全部替换新标识仍要耗费些时日。该主管还表示届时将会邀请佐伊和第一批新换的标识合影留念。

报道说，新西兰向来以性别平等政策而闻名，根据

2017

年世界经济论坛报告显示，在受调查的各个国家中，新西兰在性别收入差距、政治赋权以及教育方面名列第九。

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