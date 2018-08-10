港媒：因拆除清真寺 中国政府与穆斯林发生对峙

8 月 9 日，来自中国西北偏远城镇的数百名穆斯林聚集在一起，最后努力捍卫他们的新清真寺，反对一个显然倾向于拆除它的地方政府。





香港《南华早报》 8 月 9 日报道，宁夏回族自治区同心县韦州镇的对峙，是最近一场旨在消除该地区中国政府认为伊斯兰化和阿拉伯化趋势，这也可能是最大的冲突。 根据当地政府 8 月 3 日发布的一份通知可知，清真寺管理委员会已被规定在 8 月 10 日拆除该建筑物的最后期限，理由是它没有获得必要的规划和施工许可证。





该通知称，如果管理委员会未能遵守，政府将 “ 依法强行拆除 ” 。 报道称，一位与宁夏政府关系密切的消息人士表示，经过当局和宗教领袖的数天谈判后， 8 月 9 日上午政府同意不会拆除清真寺，而是拆除其中的八个圆顶。抗议活动一直持续到 8 月 9 日晚上。





报道援引一位穆斯林的消息称： “ 现在我们只是处于对峙状态，公众不会让政府触及清真寺，但政府不会退缩。 ” 报道称，尽管有大量人员参与，但示威活动似乎是和平的，到 8 月 9 日晚上，还没有任何暴力事件发生。 8 月 5 日，不少同心当地的回族民众前往政府聚集，要求停止拆除韦州清真大寺。集聚的回族民众手持 “ 坚决拥护共产党、维护民族团结，保障公民信仰自由 ” 、 “ 坚持宗教中国化方向坚持做到宗教与社会主义相适应 ” 等横幅。





也有回族民众在网上发文称，不管怎么说，清真寺已建成，他绝不希望看到清真寺被拆除。他称，韦州清真大寺的拆除通知是真主对他们的一个考验。 8 月 8 日，韦州镇政府已暂停拆除韦州清真大寺。一名回族民众在社交媒体透露，前述清真寺局部可进行整改。虽然暂时没有官方消息，但部分汉族民众认为，官方退让，会后患无穷。





宁夏吴忠市纪委监察委官网显示，早在

5

月

25

日，反贪机构就查出韦州清真大寺存在违规扩建问题。





通报指，

2016

年以来，同心县民宗局、韦州镇政府、韦州镇国土所对清真寺翻建过程没有跟踪监管，致使违规扩建；县民宗局监管不到位，致使四所清真寺违规接受外援捐赠资金

107

万元人民币（

1

元人民币约合

0.1464

美元）。





当时，吴忠市纪委监察委就给予县民宗局局长马兴福党内严重警告处分，分别给予韦州镇时任分管宗教工作的副镇长白景云、韦州镇时任国土所所长苏克仁党内警告处分。

（多维新闻）

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