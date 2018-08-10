    • 2018年8月10日

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    港媒：因拆除清真寺 中国政府与穆斯林发生对峙

    星期五, 八月 10, 2018

    89日，来自中国西北偏远城镇的数百名穆斯林聚集在一起，最后努力捍卫他们的新清真寺，反对一个显然倾向于拆除它的地方政府。 

    香港《南华早报》89日报道，宁夏回族自治区同心县韦州镇的对峙，是最近一场旨在消除该地区中国政府认为伊斯兰化和阿拉伯化趋势，这也可能是最大的冲突。 根据当地政府83日发布的一份通知可知，清真寺管理委员会已被规定在810日拆除该建筑物的最后期限，理由是它没有获得必要的规划和施工许可证。

    该通知称，如果管理委员会未能遵守，政府将依法强行拆除 报道称，一位与宁夏政府关系密切的消息人士表示，经过当局和宗教领袖的数天谈判后，89日上午政府同意不会拆除清真寺，而是拆除其中的八个圆顶。抗议活动一直持续到89日晚上。 

    报道援引一位穆斯林的消息称：现在我们只是处于对峙状态，公众不会让政府触及清真寺，但政府不会退缩。报道称，尽管有大量人员参与，但示威活动似乎是和平的，到89日晚上，还没有任何暴力事件发生。 85日，不少同心当地的回族民众前往政府聚集，要求停止拆除韦州清真大寺。集聚的回族民众手持坚决拥护共产党、维护民族团结，保障公民信仰自由坚持宗教中国化方向坚持做到宗教与社会主义相适应等横幅。 

    也有回族民众在网上发文称，不管怎么说，清真寺已建成，他绝不希望看到清真寺被拆除。他称，韦州清真大寺的拆除通知是真主对他们的一个考验。 88日，韦州镇政府已暂停拆除韦州清真大寺。一名回族民众在社交媒体透露，前述清真寺局部可进行整改。虽然暂时没有官方消息，但部分汉族民众认为，官方退让，会后患无穷。

    宁夏吴忠市纪委监察委官网显示，早在525日，反贪机构就查出韦州清真大寺存在违规扩建问题。

     通报指，2016年以来，同心县民宗局、韦州镇政府、韦州镇国土所对清真寺翻建过程没有跟踪监管，致使违规扩建；县民宗局监管不到位，致使四所清真寺违规接受外援捐赠资金107万元人民币（1元人民币约合0.1464美元）。 

     当时，吴忠市纪委监察委就给予县民宗局局长马兴福党内严重警告处分，分别给予韦州镇时任分管宗教工作的副镇长白景云、韦州镇时任国土所所长苏克仁党内警告处分。 （多维新闻）

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