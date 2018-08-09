英媒揭震惊德国虐童案：夫妇将儿子供给“恋童癖者”性侵被判刑

英媒称，一名德国南部的女子通过“暗网”将她的儿子卖给“恋童癖者”，提供给他人进行侵犯。近期该女子被法院被判入狱12年零6个月，她的伴侣即男孩的继父被判处入狱12年。
据英国广播公司网站8月8日报道，这起案子于6月开庭，当时男孩只有9岁，这对德国夫妇分别为48岁和39岁，对儿子持续性虐待至少超过了两年。除了他们的儿子，这对夫妇还性虐待了另一名3岁女童。这对夫妇被判犯有强奸罪、对儿童严重性侵犯罪、强迫卖淫罪以及传播儿童色情罪，须支付4.25万欧元的赔偿金。
据报道，男孩今年10岁，他的遭遇震惊了德国经验丰富的调查人员。检察官说，这名男孩遭受了60多起严重性侵，其中许多画面都被拍摄了下来。6日，法院判处一名西班牙男子入狱10年，罪名也是性虐待这名男孩。此外，另有五名男子也因虐待而被起诉。
BBC记者称，这起案件震惊了整个德国，因为当局明明知道这名母亲的伴侣是一名有犯罪记录的恋童癖者，但还是错过了拯救这名男孩的机会。法官7日称，针对男孩最残忍的一次性攻击来自他的母亲。
此次审判还引起了公众的忧虑，即官员有时可能会错误地认为，女性不会虐待自己的孩子。
另据德国媒体报道，巴登-符腾堡州儿童福利局因未能阻止这对夫妇的虐待而受到了严厉批评，因为社工曾短暂从这对夫妇身边带走男孩，但随后又把男孩送回。
据德国《明镜》新闻网站报道说，社会福利官员没有交换有关的信息，而这些信息使他们错过了监测到这对夫妇的罪行。
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