兵源荒现状令人惊掉下巴！日媒称自卫队提高录用年龄上限

日本《产经新闻》 8 月 7 日发表题为《日本将自卫官录用年龄上限提至 32 岁》的报道称，据多位政府相关人士 6 日透露，防卫省决定将自卫官的录用年龄上限从现在的 26 岁提高至 32 岁。在修改相关规则后，将从今年 10 月开始施行。该措施是鉴于受少子化等的影响，维持自卫官数量变得非常困难。





自卫官中 “ 自卫官候补生 ” 和 “ 一般曹候补生 ” 的现行招募对象是 18 至 26 岁，上限将提高 6 岁。这是自 1990 年以来首次修改自卫官的录用年龄。





报道称，自卫官候补生如果被录用的话，就成为任期 2 至 3 年的自卫官。根据个人意愿还可以延长任期。一般曹候选人是为了培养被称为 “ 曹 ” （下士）的各部队的核心人才而设立的，原则上可以工作到退休。 2018 财年计划录用的自卫官候补生为 9902 人，一般曹候补生为 6300 人，这两类候选生占到自卫队新录用人员的 9 成以上，最近应征者数量有下降趋势。





报道称，特别是自卫官候补生的录用人数连续 4 年低于计划。防卫省希望通过提高年龄上限，吸收那些高中或大学毕业后一度在民间企业或政府部门就职的人才。





另外，为了确保自卫官数量，防卫省还将于 2019 财年设立 10 人左右规模的专业部门，在制定与招募有关的政策、委托地方自治体招募等方面发挥领导作用。





防卫省时隔 28 年再次上调自卫官的录用年龄，这是出于 “ 沿用原有政策无法维持必要防卫态势 ” 的强烈危机感。因为即使拥有最新式的装备，如果没有 “ 人 ” 的话，国防就无法保障。今后，随着少子化的持续，自卫队面临着 “ 静悄悄的有害事态 ” 。





报道称，自民党国防领域议员在看了防卫省内部资料后惊掉下巴，因为 2017 财年海上自卫队自卫官候补生的录用数（男子）只有招募计划的 59.9% 。陆上自卫队和航空自卫队也分别只有约 80% 。





报道称，残酷的数字直接反映在现场。在海上自卫队执行护卫舰任务时，以不到定员的人数出航几乎已成常态。本来 3 班倒的轮值以 2 班倒的方式运转，给队员造成很大负担。陆上自卫队和航空自卫队也面临同样的烦恼。





地方自治体的态度也是人才保障遇到难题的一个原因。自卫队法规定，都道府县知事和各市町村长需要配合与自卫官招募有关的事务。然而，积极响应的自治体只占约

3

成。原因可能是对自卫队比较

“

敏感

”

或担心事务增多。防卫省将以

2019

财年新成立的人才确保部门为中心，讨论与地方自治体交涉的方法等。

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