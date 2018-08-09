    • 2018年8月9日

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    兵源荒现状令人惊掉下巴！日媒称自卫队提高录用年龄上限

    星期四, 八月 09, 2018

    日本《产经新闻》87日发表题为《日本将自卫官录用年龄上限提至32岁》的报道称，据多位政府相关人士6日透露，防卫省决定将自卫官的录用年龄上限从现在的26岁提高至32岁。在修改相关规则后，将从今年10月开始施行。该措施是鉴于受少子化等的影响，维持自卫官数量变得非常困难。

    自卫官中自卫官候补生一般曹候补生的现行招募对象是1826岁，上限将提高6岁。这是自1990年以来首次修改自卫官的录用年龄。

    报道称，自卫官候补生如果被录用的话，就成为任期23年的自卫官。根据个人意愿还可以延长任期。一般曹候选人是为了培养被称为（下士）的各部队的核心人才而设立的，原则上可以工作到退休。2018财年计划录用的自卫官候补生为9902人，一般曹候补生为6300人，这两类候选生占到自卫队新录用人员的9成以上，最近应征者数量有下降趋势。

    报道称，特别是自卫官候补生的录用人数连续4年低于计划。防卫省希望通过提高年龄上限，吸收那些高中或大学毕业后一度在民间企业或政府部门就职的人才。

    另外，为了确保自卫官数量，防卫省还将于2019财年设立10人左右规模的专业部门，在制定与招募有关的政策、委托地方自治体招募等方面发挥领导作用。

    防卫省时隔28年再次上调自卫官的录用年龄，这是出于沿用原有政策无法维持必要防卫态势的强烈危机感。因为即使拥有最新式的装备，如果没有的话，国防就无法保障。今后，随着少子化的持续，自卫队面临着静悄悄的有害事态

    报道称，自民党国防领域议员在看了防卫省内部资料后惊掉下巴，因为2017财年海上自卫队自卫官候补生的录用数（男子）只有招募计划的59.9%。陆上自卫队和航空自卫队也分别只有约80%

    报道称，残酷的数字直接反映在现场。在海上自卫队执行护卫舰任务时，以不到定员的人数出航几乎已成常态。本来3班倒的轮值以2班倒的方式运转，给队员造成很大负担。陆上自卫队和航空自卫队也面临同样的烦恼。

    地方自治体的态度也是人才保障遇到难题的一个原因。自卫队法规定，都道府县知事和各市町村长需要配合与自卫官招募有关的事务。然而，积极响应的自治体只占约3成。原因可能是对自卫队比较敏感或担心事务增多。防卫省将以2019财年新成立的人才确保部门为中心，讨论与地方自治体交涉的方法等。

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