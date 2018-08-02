美农业经济学家：贸易战将给美农业留下永久伤疤

合众国际社网站 7 月 31 日刊发美国科罗拉多州立大学农业经济学副教授阿曼达 · 康特里曼的文章《美国农民想要的是贸易伙伴，不是救济》称，特朗普政府准备向深受贸易战影响的美国农民和牧场主提供 120 亿美元的紧急救济，以减轻征收关税对其出口造成的影响。虽然此举短期可能减轻艰难的农业经济蒙受的冲击，但它只是权宜之计。





作者在文中称，作为农业经济学家，他知道贸易战没有赢家。他在亚利桑那州的棉花和苜蓿农场长大，有切身体会，深知生产者希望进入市场，而不是政府救济。如果与中国的贸易冲突继续下去，很可能会给整个农业部门以及整个美国经济留下永久伤疤。





文章称，中国是美国农产品的第二大出口市场，仅次于加拿大。这意味着农产品在中国两轮报复性征收 15% 至 25% 关税的产品中占了绝大部分。





由于中国的关税最近才生效，因此全面分析潜在影响尚为时过早。但是，美国农民和牧场主正在做最坏打算。





文章称，由于对美国大豆征收 25% 的关税，中国进口商取消了今年晚些时候购买美国农产品的合同，转而增加购买巴西大豆。预计，巴西很快将成为世界头号大豆产地。





文章称，贸易战开始之前就被征收关税的养猪业遭受的打击尤为严重。连续几轮关税之后，现在中国对美国猪肉征收的关税高达 70% 。





对华猪肉出口占美国猪肉出口总量的 10% 。由于中国 97% 的猪肉消费是国产，所以中国相对比较容易以国产或其他外国产品取代美国进口。





文章称，虽然美国很多猪肉生产商或许能够为产品找到新市场，但是猪下水可能就找不到市场了。中国消费者视猪下水为美味，而美国则只用作宠物食品添加成分。关税已经导致美国对华出口猪下水减少。





文章认为，如果贸易战进一步升级，影响可能加剧。比如，中国是美国兽皮出口的最大买家。目前兽皮尚未受到报复性关税的冲击，但是可能在下一轮报复中受影响。贸易战的影响正遍及美国各部门，至少是在受农产品及其他关税影响的各州，部分工人感受到了。





文章认为，对美国农产品生产商而言，旷日持久的贸易战影响可能非常严重。





文章称，如果美国农产品生产商无法增加对其他国家的出口，以弥补对华销售损失，那么农民收入几乎肯定会下降。即使他们在政府新的救助措施帮助下设法找到了新市场，也很难抵得上世界最大的食品进口市场。





关于特朗普政府承诺的救助计划，美国农业部 7 月 24 日表示它将根据三大计划分配 120 亿美元。





文章认为，虽然救助计划的关键细节仍待制定，但从根本上讲，它是政府为了缓冲其他国家对保护主义贸易政策所作回应造成的冲击。在目前农民净收入处于 12 年来最低水平的情况下，救助计划也许短期内能为美国农民和牧场主提供一些帮助。但是，如果贸易冲突不能尽快解决，救助计划将徒劳无益，因为贸易关系受到持续伤害。





文章称，此外，救助计划可能违反美国对世界贸易组织的承诺，扩大美国同意遵守却可能违反了的基于原则的贸易体系的问题清单。





十年来，中国已成为美国农业最重要的市场。鉴于中国的消费者基础和不断增加的收入，中国有能力增加对美国农产品的人均消费和需求，美国生产商不仅希望保住、而且希望扩大中国市场。





文章称，以农业经济学家的经验来看，美国农民和牧场主宁肯向世界各地的消费者销售自己的产品，也不愿因身陷贸易战而接受政府救济。他们希望政府帮助他们找到更多消费者，而不是把消费者赶走。

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