特朗普呼吁美司法部停止“通俄门”调查 两党议员齐声反对

外媒称，美国总统特朗普 8 月 1 日在社交媒体上呼吁美司法部长塞申斯应立即停止 “ 通俄门 ” 调查。白宫同日表示，特朗普的这一表态并不是在下达命令，而是在表达看法。





据新加坡《联合早报》网站 8 月 2 日报道，特朗普在 “ 推文 ” 中再次将 “ 通俄门 ” 调查称为 “ 政治迫害 ” ，并认为塞申斯应该在此事进一步使美国蒙羞之前停止调查，他还批评特别检察官米勒的调查充满自相矛盾的地方，称这一调查让美国丢脸。





特朗普此前曾多次批评 “ 通俄门 ” 调查带有政治目的。近期，他又将矛头直接指向米勒团队，批其调查人员行为不当。不过，特朗普迄今鲜有公开呼吁美司法部停止调查的表态。





据报道，特朗普呼吁停止 “ 通俄门 ” 调查的 “ 推文 ” 引发美国会民主党议员的强烈不满，他们认为这一 “ 推文 ” 是特朗普干预司法公正的直接证据。





报道称，共和党议员大多赞成 “ 通俄门 ” 调查应照常进行。共和党参议员科克当天表示，如果特朗普对米勒 “ 采取行动 ” ，势必将引发混乱局面。





但白宫发言人桑德斯 1 日在例行记者会上表示，特朗普在 “ 推文 ” 中的表态并不是在下达命令，而是在表达个人看法，此举并非干预司法公正。





桑德斯说，特朗普已多次表示，希望看到

“

通俄门

”

调查能够尽快结束，他当天还批评

“

通俄门

”

调查本身缺乏公正性。

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