苹果发布史上最好季报 或先于亚马逊破万亿美元市值

法媒称，苹果公司 7 月 31 日表示，尽管苹果 iPhone 手机的销量低于分析师的预期，但该公司的利润在最近结束的一个季度里增长了 30% 以上，达到 115 亿美元，超出市场预期。





据法新社旧金山 7 月 31 日报道，依靠定价更高的手机、在线服务以及可穿戴设备，苹果第三财季的收入较去年同期增长了 17% ，达到 533 亿美元。





苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克在发布财报时说： “ 我们非常激动地向大家报告，苹果创有史以来最好的第三财季收入且收入连续四个季度实现两位数增长。 ”





在截至 6 月 30 日的这个季度里，苹果公司共售出 4130 万部 iPhone 手机，略低于分析师预计的 4200 万部。





在发布财报后，苹果股价在盘后交易中一度上涨 2.85% ，达到每股 195.79 美元。要想让市值达到万亿美元，苹果股价还需上涨约 7% 。





围绕 iPhone 手机需求情况和该公司如何安然渡过美中贸易风波，分析师渴望从这家总部设在加州的公司处了解到更多消息。





另据法国《论坛报》网站 7 月 30 日报道，当前市值达 9380 亿美元的苹果公司是全球 “ 最贵 ” 的上市企业，但是亚马逊近几个月在步步紧追。在苹果公布季报前夕，很难知道两者之中谁的市值将率先突破万亿美元的象征性大关。





几周前答案似乎还很明显： 6 月初市值曾达到 9530 亿美元的苹果，在成为历史上首个市值破万亿美元大关的上市公司方面占据有利位置。





然而随后亚马逊公布了季报，苹果公司领头羊的位置就受到了威胁。杰夫 · 贝索斯的亚马逊 7 月 27 日收盘时市值涨到了 8870 亿美元，而当天盘中最高市值曾达到过 9170 亿美元。电商巨头亚马逊的季报令人惊喜，第二季度净利润达到了创纪录的 25.3 亿美元，远超分析师们的预期。其营业收入同比大涨约 40% ，达到了 528.9 亿美元。在亚马逊公布季报之前，其股票从年初至本月已大涨超 60% ，市值飙升了近 3000 亿美元。





今年迄今，苹果公司的市值增加了 1140 亿美元。在全球年度市值增加最多的大型上市公司排名中，苹果公司仅排在第六位。然而，其市值只要再增长 7% 就能突破万亿美元大关。去年市值增加最多的无疑是亚马逊，腾讯、阿里巴巴、微软、 “ 字母表 ” 公司、中国平安和工商银行的市值也都大增。





1997

年上市的亚马逊很注重其经营模式的盈利效率。它很有可能成为

GAFAM

（谷歌、苹果、脸书、亚马逊、微软的英文首字母缩写）中的领头羊：今年

3

月，其市值超越了谷歌母公司

“

字母表

”

公司（当前市值达

8720

亿美元）和微软（当前市值达

8270

亿美元）。脸书上周四市值大幅缩水

1190

亿美元，当前市值仅为

5050

亿美元，已被远远抛在了后面。

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