美国解密档案显示：日本50年前曾想拥核对抗中国

台媒称，美国政府解密的日美安全保障高级事务磋商（SSC）记录指出，日本50年前曾考虑部署配有核弹头的反导系统，以对抗中国的中程导弹。
据台湾“中央社”8月17日援引《朝日新闻》报道，日本政府在20世纪60年代后期曾考虑部署美国开发的反弹道导弹（ABM）系统。由于违反当时日本的非核方针，日美两国政府进行了多次密商。
报道称，SSC由美日外交及国防高层组成，至今仍在运作。1967年该委员会成立。
美国政府解密的会议记录显示，在该委员会的第一次会议上，时任日本外务事务次官牛场信彦表示，日本关注反弹道导弹的拦截射程是否能够对付中国的中程弹道导弹。
1967年9月，美国宣布装备反弹道导弹系统，矛头也指向开发核武的中国。1967年8月，该委员会举行第二次会议，美国驻日大使约翰逊表示会认真考虑日本的意向。1968年1月举行第三次会议，双方讨论因拦截高度不同造成的辐射污染差异，及如何由自卫队运用等具体内容。
报道称，但时任日本首相佐藤荣作在国会答询时已表明，日本不拥有核武器也不会引进核武器。1967年12月，佐藤还表明不制造核武器，这就是所谓的“无核三原则”。
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