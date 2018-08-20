朝鲜同意国际民航组织实地检查其导弹发射设施

日媒称， 8 月 19 日获悉，联合国专门机构 “ 国际民用航空组织 ” （ ICAO ）已着手调整，计划明年向朝鲜派遣职员，就弹道导弹发射的事前通报问题开展向相关人士听取情况等的监查工作。 ICAO 代表团今年 5 月访朝时，朝鲜同意接受监查。 ICAO 相关人士透露了该消息。





据共同社 8 月 19 日报道，朝鲜 2017 年连续发射弹道导弹，违反了联合国安理会决议。据 ICAO 称，朝鲜一次都未事前通报，成为对民航飞行安全的一大威胁。





报道称，若派遣职员得以实现， ICAO 计划开展视察航空部门并向相关人士听取情况的 “ 安全监督监查 ” 。 2008 年也曾实施该监查，但没有与导弹相关的项目。朝鲜似乎有意通过接受监查来消除 ICAO 的疑虑，彰显与国际社会的融和姿态。





报道还称，朝鲜向 ICAO 代表团承诺不再实施无预告的洲际弹道导弹（ ICBM ）发射，但没有提及如何对待中短程导弹。若围绕无核化的美朝谈判进展不畅，朝鲜可能重启导弹发射。 ICAO 指出至少有必要构建让朝方事前通报的机制。





报道指出，美朝首脑会谈确认了 “ 朝鲜半岛完全无核化 ” 的意愿，但 ICAO 力争的导弹监视体制的前景难以预测。





据相关人士透露，朝鲜民航总局的干部对访朝的 ICAO 代表团暗示，有可能在加拿大蒙特利尔的 ICAO 总部就航空安全体制进行主动说明。





在朝鲜半岛无核化问题上，美国要求朝鲜准许国际调查人员入境检查导弹设施。日本媒体 19 日报道，朝鲜同意联合国属下机构国际民用航空组织的人员，实地检查导弹发射设施，以确保不会对飞经朝鲜附近的国际航班构成安全威胁。





国际民用航空组织官员透露，该组织的高级官员于今年 5 月访问平壤时，获朝鲜民用航空总局一名官员作出上述保证。国际民用航空组织计划明年派人前往朝鲜，以验证该国采取何种措施，确保不会在没有事先通知的情况下发射导弹。





分析指出，朝鲜同意国际组织派人检查导弹设施，旨在证明该国承诺停止发射导弹以赢取信任，同时改善与国际社会的关系。

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