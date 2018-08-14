经济学人智库评世界最宜居城市 维也纳登榜首

据“中央社”报道，经济学人智库（Economist Intelligence Unit）13日公布“2018世界宜居城市排行榜”，奥地利首都维也纳首度打败澳大利亚墨尔本，登上榜首。
据报道，维也纳和墨尔本过去经常竞争这一排行榜的榜首位置，墨尔本已连续7年蝉联第一名，但今年由于西欧遭受激进分子攻击的危险性降低，加上维也纳的低犯罪率加分项，让维也纳成功超越墨尔本，拿下“最宜居城市”的头衔。这也是欧洲城市首次拿下冠军。
经济学人智库表示，过去几年，欧洲城市时常因为恐怖主义威胁影响安全分数，但过去一年回复正常。维也纳由于在稳定性指标加分，成功摘得冠军。
这项评比衡量140个城市的5项指标，包括稳定性、健康医疗、文化与环境、教育，以及基础建设。维也纳和墨尔本在健康医疗、教育，以及基础建设都拿下100分满分，虽然墨尔本在文化与环境项目胜出，但维也纳最后以稳定性项目的满分，挤下墨尔本的95分。
第3到5名分别为日本大阪、加拿大卡尔加里，以及澳大利亚悉尼。6至10名为加拿大城市温哥华、同属加拿大的多伦多、日本东京、丹麦首都哥本哈根，以及澳大利亚的阿得雷德。
经济学人智库表示，排名靠前的城市通常是富裕国家的中型城市，人口密度相对较低，因为较大、较拥挤的城市通常犯罪率也高，基础建设耗损大，像是英国首都伦敦就仅排名第48。
从排行榜的尾端来看，最不宜居的城市是叙利亚首都大马士革，其次是孟加拉国首都达卡，以及尼日利亚首都拉各斯。不过这项排行榜并没有列入世界上战乱频仍的几个首都，如伊拉克首都巴格达和阿富汗首都喀布尔。
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