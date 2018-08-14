经济学人智库评世界最宜居城市 维也纳登榜首

据 “ 中央社 ” 报道，经济学人智库（ Economist Intelligence Unit ） 13 日公布 “2018 世界宜居城市排行榜 ” ，奥地利首都维也纳首度打败澳大利亚墨尔本，登上榜首。

据报道，维也纳和墨尔本过去经常竞争这一排行榜的榜首位置，墨尔本已连续 7 年蝉联第一名，但今年由于西欧遭受激进分子攻击的危险性降低，加上维也纳的低犯罪率加分项，让维也纳成功超越墨尔本，拿下 “ 最宜居城市 ” 的头衔。这也是欧洲城市首次拿下冠军。





经济学人智库表示，过去几年，欧洲城市时常因为恐怖主义威胁影响安全分数，但过去一年回复正常。维也纳由于在稳定性指标加分，成功摘得冠军。





这项评比衡量 140 个城市的 5 项指标，包括稳定性、健康医疗、文化与环境、教育，以及基础建设。维也纳和墨尔本在健康医疗、教育，以及基础建设都拿下 100 分满分，虽然墨尔本在文化与环境项目胜出，但维也纳最后以稳定性项目的满分，挤下墨尔本的 95 分。

第 3 到 5 名分别为日本大阪、加拿大卡尔加里，以及澳大利亚悉尼。 6 至 10 名为加拿大城市温哥华、同属加拿大的多伦多、日本东京、丹麦首都哥本哈根，以及澳大利亚的阿得雷德。

经济学人智库表示，排名靠前的城市通常是富裕国家的中型城市，人口密度相对较低，因为较大、较拥挤的城市通常犯罪率也高，基础建设耗损大，像是英国首都伦敦就仅排名第 48 。

从排行榜的尾端来看，最不宜居的城市是叙利亚首都大马士革，其次是孟加拉国首都达卡，以及尼日利亚首都拉各斯。不过这项排行榜并没有列入世界上战乱频仍的几个首

都，如伊拉克首都巴格达和阿富汗首都喀布尔。

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