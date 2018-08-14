穿辐射服儿童雕像在日本遭批 被指有损福岛形象

日本福岛市政府近日设立一座身着防辐射服的巨型儿童雕像。设计者的初衷是以此表达对 “ 无核灾害世界 ” 的向往，但雕像却引发很多日本人的批评，被指 “ 让福岛形象受损 ” 以及 “ 不科学 ” 等。





日本《河北新报》 13 日称，这座 6.2 米高的雕像于本月 3 日在日本铁道福岛站外揭幕。该雕像是一个身穿黄色防辐射服、手里拿着防辐射头盔的儿童。这名儿童胸前的模拟空间辐射测量仪显示 “000” ，表示周围没有辐射。雕像设计者、日本现代美术家矢延宪司说，这象征着 “ 无核灾害的世界 ” ，意在向从事灾后重建的人们传递梦想与希望。该雕像早在 2011 年完成，并曾在日本多个城市公开展览，最后被赠予福岛市。

不过，这座雕像和它的寓意并未被大众认可，反倒引起强烈批评。人们首先对儿童胸前辐射测量仪显示的数字 “000” 表示质疑。很多人指出，就算没发生过核电站泄漏事故，自然界中也存在一定量的辐射，只不过在人类的可承受范围内。有日本物理学家批评说， “000” 破坏了好不容易培养起来的人们对辐射的正确认知。

还有人指出，这座雕像反而会提醒人们福岛核电站泄漏一事，让人误以为福岛民众一直穿防护服生活，令福岛形象受损。有市民给福岛市政府打电话，要求移除雕像。在日本推特上，针对这座雕像的批评则更加集中。福岛市长木幡浩在推特上解释说，

“

现代艺术与科学完全不同

”

，这只是

“

以抽象形式表现

”

。雕像作者矢延宪司也在网上道歉称，

“

给大家造成了不愉快的感受，应当追求对辐射知识的正确认识

”

。据报道，目前矢延正与福岛市政府共同协商如何处置这座雕像。

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