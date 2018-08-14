马哈迪：卖给新加坡的生水价格过低 或涨价十倍

马来西亚首相马哈迪表示，有意把售卖给新加坡的生水价格提高至少 10 倍。





马哈迪近日在接受美联社采访时说，马六甲向柔佛购买 1000 加仑（约 3.8 立方米）的生水价格是马币 3 毛（相当于不到 1 美分），这是国内的交易，所以价格这么低。而卖给外国的价格必须更高。他拒绝透露详情，并表示目前还在进行协商。

新加坡是个岛国，北隔柔佛海峡与马来西亚相邻，一半以上用水依赖马来西亚南部地区柔佛州供应。据新加坡 “8 频道 ” （ Channel 8 ）报道，根据 1962 年的新马水供协定，新加坡公用事业局每天可以从柔佛河抽取 2 亿 5000 万加仑的生水，而每 1000 加仑的生水价格是马币 3 分。

水价之争是新加坡和马来西亚两国之间的老问题。新加坡前任外交部长贾古玛曾表示，水价不能仅根据马来西亚的意愿和指令来调高， “1962 年的供水协定是新马协定的一部分，并曾在联合国登记。不论是新加坡还是马来西亚，都不能单方面改变它们 ” 。

今年

6

月，马哈迪就曾表示出售给新加坡的水价过低。暗示有意涨价。这番话引起外界关注，不少人担忧两国关系可能闹出纠纷；而分析人士称，马哈迪借区区水价

“

发难

”

，是另有所图。





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