强化施压战略协调盟友行动：蓬佩奥宣布成立伊朗行动小组

美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 16 日宣布新成立一个国务院专门小组负责起草和协调特朗普政府的对伊朗战略。





蓬佩奥说，伊朗行动小组的目标将是强化美国政府目前对德黑兰实施的 “ 最大压力 ” 战略，具体办法是加强美国与其他对伊朗干预中东各国事务感到失望的国家的联盟。





这一事态发展的背景是，白宫按照特朗普退出 2015 年伊朗核协议的方针重新对伊朗实施经济制裁。





根据那项协议，之前的奥巴马政府放宽了对伊制裁以换取对德黑兰核活动进行限制。





特朗普政府称，该协议是失败的，因为它忽略了伊朗有违联合国安理会决议的弹道导弹活动，还因为它并未阻止德黑兰在也门、叙利亚和黎巴嫩等多个中东国家扶持傀儡民兵组织。









“ 伊朗人民和世界要求伊朗像一个正常国家那样行事。 ” 蓬佩奥在国务院对记者说。他还表示，新成立的行动小组将是一个 “ 真正的多国事业 ” ，其任务是推动美国与盟友协调一致对付伊朗。





【路透社华盛顿 8 月 16 日电】美国国务卿蓬佩奥 16 日任命高级政策顾问布赖恩 · 胡克担任华盛顿伊朗问题特别代表。





与此同时，特朗普政府准备通过恢复制裁来加大对伊朗的经济施压，以迫使德黑兰停止核武器计划以及对中东武装组织的支持。





蓬佩奥在记者会上说，胡克将领导新成立的伊朗行动小组，协调国务院对伊朗的施压行动。





这一消息并不令人意外。胡克一直推动对伊朗采取强硬行动，最近他在牵头国务院与美国的欧洲和亚洲盟友的会谈，以说服它们支持美国的制裁措施，并从 11 月初开始切断伊朗的石油供应。





蓬佩奥说： “ 伊朗行动小组将负责指挥、审查和协调国务院涉伊活动的方方面面，并将直接向我报告。 ” 他还说： “ 我们致力于政府总动员，以改变伊朗政权的行为，伊朗行动小组将确保国务院与我们的跨机构伙伴保持密切协调。 ”





美国总统特朗普今年 5 月宣布，美国将退出 2015 年德黑兰与 6 个世界大国达成的核协议。美国曾表示，伊朗只有同意谈判达成更严格协议，美国才会结束制裁。





曾是前国务卿雷克斯 · 蒂勒森亲密顾问的胡克，与美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿合作制裁伊朗，而博尔顿曾在共和党总统小布什执政时期担任美国常驻联合国代表。





胡克还曾在小布什政府中担任助理国务卿，并曾担任共和党人米特 · 罗姆尼的总统竞选顾问。





特朗普说，他愿意与伊朗总统哈桑 · 鲁哈尼会晤，但德黑兰表示，要想恢复谈判，美国需重返核协议。





当被问及是否支持举行这样的会晤时，胡克表示，如果伊朗表明它愿意改变其行为，那么特朗普 “ 准备进行对话，以便找到解决办法 ” 。





华盛顿的目标是迫使德黑兰停止核计划以及对中东武装组织的支持。伊朗在中东卷入了从也门到叙利亚的代理人战争。





伊朗和包括英国、法国、德国、俄罗斯以及中国在内的其他签约国一直在设法挽救核协议，尽管美国已经开始重新对伊朗实施一些制裁。





【俄罗斯卫星通讯社华盛顿 8 月 17 日电】刚刚获得任命的美国伊朗问题特别代表胡克在国务院对媒体表示，华盛顿准备再次制裁那些在第一波对伊制裁全面生效后继续与伊朗开展合作的国家。





胡克被问及国务院如何说服中国执行对伊制裁时回答称： “ 预计，包括货物运输在内的与伊朗的合作将于 11 月归零。美方希望我们的合作伙伴遵守制裁制度。我认为，不需要提醒大家，如果出现相反情况，美国准备再次制裁那些不执行限制措施的国家。 ”





8 月 7 日，美国重新对伊朗实施制裁。第一波制裁旨在向伊朗的经济施压，限制其金融活动。第二波制裁将于 11 月初实施，针对的是伊朗石油出口及中央银行等。

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