中国互联网股跌势猛烈 恐冲击股民对FANG信心

多档重量级中国互联网股大跌，而美国科技股四巨头“FANG”之中，半数也在近期走弱，这已让一些投资人担心，扮演美股长达近10年牛市主力的科技股涨势，可能已经火力不足。
连同整体科技股，Facebook(FB.O)、亚马逊(Amazon)(AMZN.O)、Netflix(网飞)(NFLX.O)及谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)的超群涨幅，，是支撑美股近年上扬的主要力量，但FANG已被普遍视为超涨，估值偏高。
在强劲获利增长及投资人对矽谷创新成就的信心支撑下，标普500科技股指数今年以来上涨16%，在美股板块中表现居前。
但中国互联网巨头腾讯(0700.HK)周三公布近13年来季度盈利首次出现下滑后，中国主要科技股近期跌势更加引人关注，市场益发担心美股对少数几档高成长个股的依赖程度。
中国最大的社交媒体和游戏公司腾讯股价过去两日跌逾6%，较1月所及纪录最高收位已跌去近三分之一。
“腾讯是全球经济增长和风险的一个风向标。现在一切都很受市场动能驱动，”Wedbush Securities资深交易员Joel Kulina表示。
网飞和Facebook自6月当季财报公布以来，股价大幅下跌，这也让科技投资者感到不安。网飞、Facebook、亚马逊和谷歌母公司Alphabet构成“FANG”股票。
网飞股价自7月初所及纪录收盘高位已跌22%，Facebook自7月25日以来下跌19%，因受数据泄露丑闻影响，一些投资者质疑“FANG”是否要变成“AG”。即便存在这些疑虑，但投资者仍把这几只股票作为投资组合的核心。
亚马逊股价2018年涨逾60%，周二收在纪录高位。Alphabet年初迄今涨17%。
“未来两三年，FANG股将继续扮演重要角色，”Longbow资产管理的首席执行官Jake Dollarhide称。“这些股票是很贵，但也要义无反顾地去买。”
标普500指数近日在1月创下的纪录低点略下方挣扎，今年迄今上涨6%。
汤森路透数据显示，即使从2月的猛烈跌势中反弹后，标普500指数的预期市盈率仍然不高，为16.5，低于1月的18.6。标普500的科技类指数市盈率为18.7，1月末曾达到19.6的高位。
根据美国银行的基金经理调查，FANG股加上苹果、以及中国的百度、阿里巴巴和腾讯控股，在8月连续第七个月被视为华尔街最拥挤的交易。
在拥挤交易中，大多数投资者持有相同的看法，从而加大了市场人气变化时出现动荡抛售的可能。
在美上市的中国科技股近年来股价已赶上美国科技股的涨势，但其股价的涨跌同时也反映出中国经济及政府监管的前景。
由于中国投资者还担忧中美贸易战可能的后果，中国互联网巨擘百度(BIDU.O)及阿里巴巴(BABA.N)自6月底以来分别挫跌11%及7%。在美挂牌的百度及阿里巴巴继周初遭逢卖压后，周四连袂升逾1%。
鉴于在中国科技股上的交易蒙受损失，持有这些股票的全球投资基金可能想要出脱部份美国科技股以锁定获利。（路透旧金山8月17日 ）
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