特朗普：就算影响与朝鲜的关系 美国还是要中国拿出可接受的协议

美中贸易纠纷有可能出现转机，两国官员将于 8 月底举行会谈，此举有望缓和美中不断升级的贸易战。但特朗普说中国很想谈，呼吁中国拿出更好的条件。





由中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文领衔的中方团队将于 8 月 22 日和 23 日在美国会谈，与美国财政部副部长马尔帕斯（ David Malpass ）率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。





白宫首席经济顾问库德洛（ Larry Kudlow ） 16 日称对接下来的谈判持乐观态度，提醒中国的经济正在走向衰败，中国政府不应轻视特朗普政府的强硬态度。





库德洛在白宫召开的内阁会议中说： “ 中国的经济正在下滑。数据显示，他们的零售业，还有商业投资正在瓦解。他们的工业生产下滑，现在已稳定在低水平。人们正在卖掉他们的货币。这当中可能存在一些操纵情形，但大多数情况下，我认为投资人正在搬离中国，因为他们不喜欢他们的经济，他们正来到美国，因为他们喜欢我们的经济。 ”





他接着说： “ 我只想说，中国的经济目前看来很糟糕。 ”





特朗普在内阁会议上表示，中国必须拿出更好的条件。





他说： “ 我们正在同中国谈，他们非常想谈。他们只是不能给我们一份可以接受的协议，所以我们不会达成任何协议，直到我们得到一份对我们国家来说是公平的协议。 ”





特朗普表示，他知道美中贸易纠纷会影响美国和朝鲜的关系，但是他说，美国别无选择。





他说： ” 我们在这个问题上别无选择。我们必须有所行动。每年我们国家的钱都在流失，这些钱流向了中国。我们重建了中国。每年 500 亿美元，我们重建了中国，已经好多年了。对此，我们必须有所行动。他们明白这一点。事实上，我认为，他们也处在震惊状态，觉得自己居然能够侥幸脱逃了这么久，好几十年。 “





新一轮的磋商是双方在 5 月宣布暂时 “ 停火 ” 后的首次会谈。当时美国财长努钦（ Steven Mnuchin ）和中国副总理刘鹤曾宣布暂停向对方产品征收关税的威胁，但不到一周后特朗普宣布继续推进关税措施。这次谈判的级别相对较低。





谈及本次谈判的具体内容，白宫发言人

16

日表示，美方对结构性问题的讨论持开放态度，期待中国就解决贸易分歧提出

“

具体建议

”

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