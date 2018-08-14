伊朗拒绝与美国谈判 还公布了新一代“征服者”导弹

外媒称，据伊朗国家电视台报道，伊朗最高领袖阿亚图拉阿里 · 哈梅内伊禁止（伊朗）与美国举行任何直接会谈，从而拒绝了美国总统特朗普上月提出的与德黑兰举行无条件会谈的提议。





据路透社 8 月 13 日，电视台援引哈梅内伊的话说： “ 我禁止与美国举行任何会谈 …… 美国从不信守它在会谈中的承诺 …… 只会说空话 …… 而且它在自己的会谈目标上从不让步。 ”





哈梅内伊说： “ 美国退出了核协议，这清楚地表明，美国是不可信的。 ”





报道称，特朗普政府退出了 2015 年达成的伊朗核协议，并从上周开始重新对伊朗实施制裁，美方威胁对那些在伊朗做生意的公司进行惩罚。美国警告伊朗，避免制裁的唯一方法是与特朗普政府进行对话，重新达成一项更严苛的核协议。伊朗官员已经拒绝了美方的对话提议，但这是哈梅内伊首次公开作出回应。





另据法新社 8 月 13 日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊 13 日说，伊朗既不会与美国开战，也不会与美国谈判。





哈梅内伊通过他的英文 “ 推特 ” 账户说： “ 最近，美国官员一直在公然谈论我们，除了制裁，他们还在谈论战争和谈判 …… 对此，让我对民众说几句话：不会有战争，我们也不会与美国谈判。 ”





报道称，在美国退出 2015 年（达成的）核协议并恢复制裁后，人们普遍猜测伊朗是否会被迫回到谈判桌前。但伊朗拒绝举行新的会谈，称美国在违背了协议中的承诺后已经不值得信任。





此外据法新社 8 月 13 日，据伊朗保守派新闻机构塔斯尼姆通讯社报道，伊朗国防部长 13 日公布了德黑兰的新一代 “ 征服者 ” 短程弹道导弹。





伊朗国防部长阿米尔 · 哈塔米说： “ 正如我们对亲爱的人民所承诺的那样，我们将不遗余力地增强我们国家的导弹能力，我们的导弹实力肯定会与日俱增。 ”





他称，新一代的

“

征服者

”

导弹

“

百分之百是国产，且具有灵活、隐形、战术（以及）精确制导能力

”

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