美媒称安倍修宪“机会之窗”正关闭：民众强烈反对军事扩张

美媒称，日本首相安倍晋三着手推动修改该国的和平宪法，但他面对的政治现实是公众的抵制以及机会之窗的迅速闭合。
据美国《华尔街日报》网站8月12日报道，按照安倍的提议，执政的自民党将在秋天开始拟订在宪法中正式承认自卫队的措辞。目前宪法第九条规定“不保有陆海空军及其他战争力量”。
报道称，修改宪法必须得到国会两院三分之二议员支持，在随后举行的全民公投中则只需获得简单多数票。自民党在盟友的支持下控制着国会，但眼下尚不清楚安倍的执政联盟伙伴会不会支持修宪提案，而且自民党领导人承认他们无法得到主要在野党的支持。
报道分析称，更严峻的挑战将是全民公投。许多日本人坚持和平主义路线，民调显示大多数人不愿宪法第九条有所改变。
“日本民众反对任何形式军事扩张的情绪依然很强烈。”负责自民党修宪工作的细田博之说。尽管如此，他表示：“世界已经变了，日本是一个发达国家，发动战争毫无可取之处。”
日本自上世纪五十年代以来一直拥有事实上的军队，即自卫队，安倍所谋求的修宪将明确批准建立这些武装力量。支持者称，在美国重新评估其防务承诺、中国在南海设立前哨基地和建造新航母之际，修宪将表明日本做好了自卫准备。
报道认为，现在，自民党没有多少时间展开一场有争议的公关活动。新天皇将在2019年5月1日登基，东京将在2020年主办夏季奥运会，这些都是展现国家团结的时刻，自民党不大可能希望抢占风头。
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