中马务实对待基建项目 关系不确定性被缓解

美国《华尔街日报》网站8月21日刊文称，在对中国领导人进行解释后，马来西亚总理马迪·穆罕默德说，他计划推迟或取消受到中国支持的价值约220亿美元的基础设施项目。
文章称，在被记者问及马哈迪的这一讲话时，中国外交部发言人陆慷说，任何两个国家之间开展合作不可避免会出现一些问题，在不同时期也可能出现一些不同的看法。他说，对于合作中出现的问题，应通过友好协商妥善解决。
文章称，马哈迪此次中国之行中基本采用了安抚的态度与中国东道主打交道。他对中国官员和企业家们说，尽管马来西亚政府取消了一些它认为不可行的协议，但中国投资仍然是受到欢迎的，只要这些投资有益于马来西亚经济。
马哈迪说，如果将来可行，马来西亚还可能恢复这些项目。他说，马来西亚政府打算为取消铁路项目提供“相当丰厚的”补偿金。
香港《南华早报》网站8月22日刊文称，密切关注马中关系的人士说，马哈迪这次访问取得了成功，双方都表现出了妥协的热切愿望，已将马哈迪击败对北京友好的马来西亚前总理纳吉以来出现的不确定性抛在了身后。
在21日离开中国返回吉隆坡时，马哈迪重申，他打算取消一些受北京支持的基建项目。他强调，这样做纯粹是因为马来西亚负担不起这些项目，而不是为了冒犯北京。
文章称，马哈迪的努力似乎在一定程度上缓解了中国的担忧。在他访问之后，中国表示将以“长期”视角解决任何潜在的紧张关系。
马来亚大学政治学教授阿旺·帕维说，此行的“胜利”之一是，总理能够让中国人相信，他这么做只是为了防止国家陷入破产。
马中友好协会会长、马来西亚前驻华大使阿卜杜勒·马吉德·艾哈迈德·汗说，双方都表现出了务实的态度，同意在货币互换、电子商务和加强马来西亚农产品贸易等多个领域进行合作。
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