美国再次扩大对俄制裁 俄外长回击：制裁理由毫无证据

外媒称，特朗普政府对俄罗斯实施了新制裁，从而加大了美国对莫斯科的压力。与此同时，白宫正在设法抵制议员的要求，即采取更有威力的工具来令俄罗斯经济陷于瘫痪。
据美国《华尔街日报》网站8月21日报道，21日，在两起分别采取的行动中，美国财政部把一些俄罗斯公司和个人列入黑名单：这些公司被指责违反了禁止与朝鲜进行能源交易的禁令，个人则被指责违反了禁止与俄罗斯情报部门——联邦安全局进行合作的美国法律。
报道称，这些制裁突显出美国最近对莫斯科的经济压力有所增加，并显示出美国在挑战克里姆林宫方面的决心。
报道称，但是，许多议员都认为政府并没有全力制裁俄罗斯，他们主张进行可以迫使白宫实施更严厉经济惩罚措施的立法。
另据塔斯社8月21日报道，美国财政部发布的新闻稿称，该部对两名俄罗斯公民、三家俄罗斯公司和六艘悬挂俄罗斯旗帜的船只实施制裁，原因是它们违反对朝鲜的制裁决议以及在网络空间的活动。
根据财政部的声明，朝鲜问题制裁名单上包括设在俄罗斯的古德宗航运公司和普里莫里耶海洋物流公司。六艘悬挂俄罗斯国旗的船只也被纳入名单。美国政府认为，它们涉嫌“向悬挂朝鲜旗帜的船只转移石油产品并从事联合国安理会禁止的活动”。
报道称，俄罗斯“韦拉-马林”公司、斯洛伐克拉茨诺S.R.O.公司以及俄公民玛丽娜·察廖娃和安东·亚历山德罗维奇上榜美国网络活动制裁名单。新闻稿指出，它们“被放进制裁名单的理由是协助今年6月11日受到制裁的俄潜水技术服务公司”。名单起草者认为，该公司向一系列俄政府部门提供水下设备。
此外据塔斯社8月21日报道，俄罗斯外交部网站21日发布副外长谢尔盖·里亚布科夫的评论称，俄将在不伤及自身利益的情况下对美国新制裁采取报复措施。
这位高级外交官强调：“我们过去和将来都会在不伤及自身利益的情况下回应美国制裁。”
里亚布科夫说：“华盛顿不断以捏造的借口对俄实施制裁成为一个令人反感的传统。今天美国人选择的理由是，我们似乎违反了他们对朝鲜的石油产品供应限制以及所谓的网络违规。”
里亚布科夫表示：“和往常一样，他们毫无证据和根据，只是恶意诽谤。”
又据塔斯社8月21日报道，美国政府在对俄制裁框架内已经冻结了数亿美元的俄罗斯资产。这一数据引自美国财政部副部长西加尔·曼德尔克为参加参议院银行委员会听证会准备的开场发言。
曼德尔克认为，美国经济限制的影响远远超过其所涉及的组织和个人。
这位副部长表示：“西方制裁和随之而来的地缘政治紧张局势加剧了不确定性，影响了国内外对俄罗斯的私人投资。我们对能源业的制裁限制了对勘探项目的重大投资，这些项目是俄罗斯增加油气产量所必需的。”
这位副部长说：“从2017年1月起，美国政府因为各种原因对217名俄罗斯法人和自然人实施了制裁。其中200人的制裁来自财政部外国资产控制办公室。最近9个月，我们有7个月都在采取措施。”
另据“今日俄罗斯”电视台网站8月21日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫认为，针对莫斯科的制裁是西方使用的一种不正当竞争手段。
报道称，对于美国总统特朗普提出了取消对俄制裁的条件一事，拉夫罗夫在评论时强调，对莫斯科进行制裁实为一种不正当竞争手段，绝不是因为乌克兰或叙利亚的局势。
“众所周知，对俄制裁的实施不是因为叙利亚，也不是因为克里米亚，没有任何缘由，只是意欲借助不正当竞争手段，推进毫无前景的遏制俄罗斯的政策。”拉夫罗夫说。
俄外交部长坚信，俄美关系被当做了美国国内政治斗争“讨价还价的筹码”。
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