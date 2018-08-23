中国买家重返澳大利亚房地产：顾虑变多 低调交易

港媒称，中国买家时隔一年重返澳大利亚房地产市场。
香港亚洲时报网站8月20日刊登题为《中国买家再度前往澳大利亚一掷千金》的报道称，人民币兑澳元汇率的大幅上升起到了推动作用，一些优质住宅的价格现在比大约两三年前中国人大批拥入的峰值时期低了7%到8%。
报道称，专门为中国客户服务的房地产平台居外网报告称，今年前两个季度，澳大利亚房地产搜索量比2017年同期平均增加了7.2%。
“许多人暂停或减少对美国房地产的投资，转而抓住澳元走弱和买方市场态势之机，”居外网首席执行官罗雪欣向房地产平台域名网表示。
“澳元兑人民币汇率比去年的峰值水平仍要低大约7%，而美元兑人民币汇率与近期低点相比上涨了8%多一点。”
报道称，目前新屋买卖不受限制，澳大利亚外国投资审核委员会不对其进行审查。
报道称，持临时签证的学生可以购买新建房产和一套现房，只要他们在现房里居住并在离开澳大利亚后的三个月内卖掉。
居外网表示，尽管有所下滑，但去年澳大利亚仍是中国房地产投资者的第二大热门选择，仅次于美国，跟在2016年一样。中国买家的其他主要选择是加拿大、英国、泰国、越南、日本、西班牙、法国、新加坡、新西兰和马来西亚。
报道称，新西兰为了给房价降温而禁止外国人购买现房后将退出这个名单。增长最快的市场是越南，该国去年的中国买家询价人数增加了483%。泰国和马来西亚分别增加了114%和64%。
报道称，2016年-2017年，中国仍是澳大利亚房地产领域外资的最大来源地，远远领先于排名第二的加拿大。其他主要来源地是美国、新加坡和马来西亚。
报道称，2016年-2017年，澳大利亚的住房审批数量减少了67%至13198笔，部分原因是中国人的需求下降。审批金额也下滑了65.2%，加起来总共184亿美元。
报道指出，后果之一是房价出现2012年以来的最大幅度下跌。2018年8月，平均房价下跌1.6%，悉尼地产贬值5.4%，珀斯2.3%，墨尔本0.5%。
报道称，某些州的印花税优惠措施重振了较便宜的市场，但中国人主要瞄准高端市场，中介商不确定他们此次回归能否持久。
报道称，新的中国买家如今都比较低调，即便这意味着放弃购买心仪的房产。
“有人跟我说，‘这房子很漂亮，但我会成为头条新闻的。大家会认为我买最贵的房子是炫耀，’”原籍上海的悉尼房地产中介商露露·帕利耶表示，“他们近来都有这样的顾虑。”
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