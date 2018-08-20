马杜罗启动货币改革应对通胀 最低工资上调3464%

外媒称，委内瑞拉总统马杜罗 17 日公布重大改革计划以阻止极度通货膨胀，但是该国局势仍充满不确定性。

据法新社 8 月 18 日报道，委内瑞拉将于 20 日实施货币改革，用新货币主权玻利瓦尔完全替代现有货币强势玻利瓦尔，两者兑换比率为 1 ∶ 10 万。马杜罗还公布了他希望让委摆脱危机的其他措施，包括大幅提高最低工资。

马杜罗表示，国家需要 “ 财政纪律 ” ，停止近年来成为常态的大规模印钞行为。





另据西班牙《国家报》网站 8 月 18 日报道，马杜罗 17 日发表讲话时宣布，将在 “ 经济复苏计划 ” 的框架内制定新的外汇和税收标准。根据该计划，最低工资标准将提高 34 倍。该计划是在一场前所未有的严重经济危机的背景下出台的。作为该计划关键内容之一，货币改革将于 20 日开始实施。

报道称，马杜罗宣布的措施包括，从 20 日开始，一个 “ 石油币 ” （由政府发行的加密货币）将等于 3600 主权玻利瓦尔。马杜罗指出， “ 石油币 ” 将作为国内工资和商品、服务定价的基准，以重新找到付出劳动与物质回报的平衡。

马杜罗称，根据委内瑞拉每桶石油的价格，一个 “ 石油币 ” 相当于大约 60 美元。最低工资标准将提高到每月半个 “ 石油币 ” （约合 28 美元），上调幅度为 3464% 。

报道称，该计划还包括确定与

“

石油币

”

挂钩的单一汇率，增加税收，遵守严格的财政纪律。此外，还将向

1000

多万持有祖国证的委内瑞拉人直接发放

600

主权玻利瓦尔的补贴，以适应货币改革。

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