马杜罗启动货币改革应对通胀 最低工资上调3464%

外媒称，委内瑞拉总统马杜罗17日公布重大改革计划以阻止极度通货膨胀，但是该国局势仍充满不确定性。
据法新社8月18日报道，委内瑞拉将于20日实施货币改革，用新货币主权玻利瓦尔完全替代现有货币强势玻利瓦尔，两者兑换比率为1∶10万。马杜罗还公布了他希望让委摆脱危机的其他措施，包括大幅提高最低工资。
马杜罗表示，国家需要“财政纪律”，停止近年来成为常态的大规模印钞行为。
另据西班牙《国家报》网站8月18日报道，马杜罗17日发表讲话时宣布，将在“经济复苏计划”的框架内制定新的外汇和税收标准。根据该计划，最低工资标准将提高34倍。该计划是在一场前所未有的严重经济危机的背景下出台的。作为该计划关键内容之一，货币改革将于20日开始实施。
报道称，马杜罗宣布的措施包括，从20日开始，一个“石油币”（由政府发行的加密货币）将等于3600主权玻利瓦尔。马杜罗指出，“石油币”将作为国内工资和商品、服务定价的基准，以重新找到付出劳动与物质回报的平衡。
马杜罗称，根据委内瑞拉每桶石油的价格，一个“石油币”相当于大约60美元。最低工资标准将提高到每月半个“石油币”（约合28美元），上调幅度为3464%。
报道称，该计划还包括确定与“石油币”挂钩的单一汇率，增加税收，遵守严格的财政纪律。此外，还将向1000多万持有祖国证的委内瑞拉人直接发放600主权玻利瓦尔的补贴，以适应货币改革。
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