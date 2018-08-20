马哈迪：中国会同情马来西亚的问题

北京讯，正在北京访问的马来西亚首相马哈迪今天说，他相信中国会同情马来西亚的“内部财政问题”。他希望和中国就中方资助的200亿美元的项目问题进行谈判，或者取消这些项目。
马哈迪在与中国国务院总理李克强会晤后说，他不认为要和任何国家作对。他强调，马来西亚可以从增加和中国在贸易，技术和创业方面的交流获益。
马哈迪在与李克强的联合记者会上说：“我们也希望取得中国的理解，马来西亚如今所面对的问题。”
他说：“我相信中国将会同情地看待这些我们必须解决的问题，或者帮助我们解决我们部分内部财政问题。”
马哈迪没有提及那些有问题的项目，但他在访华前一再誓言，要讨论那些“不公平”的中国基础设施项目，这些项目获得前首相纳吉的批准。
纳吉吸引中国投资，并为中国国家主席习近平的“一带一路”计划喝彩。但是，马哈迪则质疑这些合作项目的价值，因为其中会有债留马来西亚的风险。
李克强说，中国希望，进一步扩大与马来西亚的贸易联系能够更加平衡双边贸易，中国准备在很大程度上向马来西亚进口棕榈油和其他农产品，以满足中国消费者的需要。
中国是马来西亚第三大出口市场，仅次于印度和欧盟。
他说，两人在会谈中达成共识，并见证签署的谅解备忘录，包括双边货币互换、棕榈油和榴莲的进口，发出的讯息是，两国将“保持长期的相互友好。”
不过，93岁的马哈迪对李克强谈及坚持自由贸易时说：“我同意要走自由贸易的道路，但自由贸易必须是公平的贸易。”
“我们不希望出现新版本的殖民主义的情况，因为穷国无法与富国竞争，”马哈迪说。
中国在马来西亚的一带一路基础设施建设的核心是雄心勃勃的200亿美元的东海岸铁路连通项目，该项目的工作已暂停，等待有关价格的讨论。
马哈迪也中止了发标给中石油的23亿美元的两个管道项目，这些项目和马来西亚的国家主权基金“一个马来西亚（1MDB）”有关。
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