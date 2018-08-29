美媒披露蓬佩奥取消访朝内幕

《华盛顿邮报》今天报道，美国总统唐纳德·特朗普之所以取消国务卿迈克·蓬佩奥对朝鲜的访问，是因为此访的消息在上周宣布后仅数小时，蓬佩奥就收到一名朝鲜高官发出的挑衅信件。
该报援引两名未具名的美国政府高级官员的话说，这封信是朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲24日发出的。
金英哲主持了前几轮与蓬佩奥的会谈。该报称，这封信的确切内容尚不清楚，但它的挑衅意味已经浓到让特朗普和蓬佩奥决定取消行程。计划中的朝鲜之行是在23日宣布的，蓬佩奥原本打算向朝鲜方面介绍一位新任命的特使——斯蒂芬·比根。
白宫将记者就《华盛顿邮报》报道提出的问题提交给国务院，国务院没有立即回应置评请求。在取消蓬佩奥的行程时，特朗普首次公开承认，自他于6月12日与朝鲜领导人金正恩举行首脑会谈以来，他致力于朝鲜无核化的努力陷入了停顿。
26日，朝鲜国家媒体指责美国“耍两面派”并对朝鲜“策划犯罪阴谋”，但没有提到取消了的蓬佩奥之行。美国情报和防务官员一再对朝鲜放弃核武器的意愿表示怀疑，他们不认为蓬佩奥的访问会取得积极成果。
【共同社华盛顿8月28日电】美国《华盛顿邮报》日前报道称，总统特朗普24日突然指示国务卿蓬佩奥取消访朝是因为收到了来自朝鲜的秘密信件，判断无核化未取得充分成果。
信件的具体内容不明，但该报援引多名美国政府高官的话报道称，信件“有火药味，足以（让美方）取消访朝”。寄信人为朝鲜劳动党委员长金正恩最亲近和信赖的劳动党中央委员会副委员长金英哲。
蓬佩奥24日早上收到信件后向特朗普出示，后者遂决定取消访朝。该报称，特朗普在最近写给金正恩的信中敦促朝方推进无核化，并警告称若不同意则将重回紧张状态。据悉，如果朝方不作出积极应对，特朗普可能会向政府内要求对朝加大施压的强硬派靠拢。
围绕无核化谈判，朝方要求美方优先讨论朝鲜战争终战宣言。据称由于这与具有法律约束力的和平协定不同，仅具有象征意义，因此美国国务院内也有意见主张将此列为选项，但国防部长马蒂斯和总统国家安全事务助理博尔顿表示反对，认为朝鲜应该先采取无核化措施。
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