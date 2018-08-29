"假老婆"比假新闻更劲爆?美民众疯传"大号梅拉尼娅"伴夫现身

海外媒体称，美国总统特朗普总认为美国媒体与他为敌，经常指控他们报假新闻。但眼尖的美国民众发现，8月24日陪特朗普到俄亥俄州首府哥伦布市时，出现在机场的似乎不是第一夫人梅拉尼娅，而是她的“分身”。
据台湾中时电子报8月29日援引英国《每日邮报》28日报道，无论是发色还是穿着，48岁的梅拉尼娅此次到俄亥俄州都成为各方关注的焦点，而她脸上戴着遮去大半张脸的太阳眼镜，更是引发阴谋论者热议。
报道称，他们之所以如此关注她的穿着打扮，是基于一个奇特的理由，那就是怀疑出现在机场的第一夫人其实是“替身”。一名“推特”用户说，“她的发色不对，头发分界线也和平常不同，太阳眼镜上的商标也不对劲……总之，那不是她”。
还有人甚至分析起她的举止、体态和体重。他们说，在录影上看到的梅拉尼娅比本尊胖了约20磅（约9公斤）。另外有人说，梅拉尼娅有一头柔亮的浅棕色秀发，但当天和特朗普出现在机场的女子发色看起来却深得多。
此外，还有美国民众发“推文”说，这不是梅拉尼娅，他们做得这么夸张，令人不禁怀疑还有什么是假的。
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