越战时美使用化武致严重伤害 越南向美生产商索赔

尽管越战已经过去50年，但美国曾使用的“橙剂”仍对今天的越南儿童产生着致命影响。橙剂是一种除草剂，在越南战争中被美军用作化学武器。这种药剂可导致孩子四肢残缺变形，脊柱弯曲，精神障碍。如今，越南政府已经要求美国方面对受害者进行赔偿。
据英国《独立报》25日报道，越南要求美国孟山都公司（Monsanto）对于橙剂（Agent Orange）的受害者进行赔偿。
报道称，孟山都公司此前曾被判向一位学校园丁赔偿2.89亿美元，因为该园丁接触此公司生产的化学制剂后患癌。而越南外交部发言人阮芳茶（Nguyen PhuongTra）就援引这一判决表示，该判决是一个判例，它驳斥了先前美方声称越战时使用的孟山都等公司生产的除草剂是无害的说法。
阮芳茶同时表示，越南战争带来了严重的后果，尤其是包括橙剂在内的有毒化学制剂所造成的持久破坏性影响。
报道称，橙剂是一种化学除草剂和脱叶剂，美国军方用它来使越共游击队员失去食物和隐藏点。1961至1971年间，美国军方在越南南部超过3万英里的范围内喷洒了大约1200万加仑的化学制剂。
报道称，橙剂中的有毒成分是二噁英，它造成了很多重大健康问题，如出生缺陷，它还与癌症等致命疾病存在关联。报道称，数百万人至今仍受这些化学制剂的影响，这种物质造成的身体畸形传递给了越南和美国军队的后代。
不过，孟山都公司却辩称：“政府制定了制造橙剂的规范，并确定何时，何地以及如何使用。橙剂仅为政府生产和使用。”在其网站上的一篇文章中，该公司还提到，它只是制造这种化学品的九个政府承包商之一。
据已公开的数据显示，美军在越南战争中使用了8000万升的橙剂。这种药剂可导致孩子四肢残缺变形，脊柱弯曲，精神障碍，许多人甚至常年卧床无法活动，生活凄惨。美国摄影师马特·利弗·安德森（Matt Lief Anderson）在越南胡志明市一家孤儿院中用镜头记录下越战之殇。据越南红十字会统计，大约有100万越南人受到感染，其中包括15万名儿童。
在橙剂影响下，越南受影响儿童出现包括肢体缺失、发育不良、脊柱弯曲等状况。
被称为“橙剂”的除草剂因为包含有剧毒的化学物质二恶英而对人体造成了巨大伤害，在战争结束之后，越南出生的许多畸形婴儿以及出现的许多怪病就是与此有关。
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