伊朗军方称“完全掌控波斯湾”:美海军不属于这里

伊朗伊斯兰革命卫队海军司令汤西里（Alireza Tangsiri）当地时间周一（27日）表示，伊朗完全掌控波斯湾，并称“美国海军不属于那里”。
路透社称，为反击美国意图通过制裁在全球市场“封杀”伊朗石油，伊朗方面此前曾提议在波斯湾采取军事行动以封锁其他国家的石油出口。目前美国方面在波斯湾驻有一支舰队，主要任务是保护石油运输路线。
据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，汤西里27日表示，伊朗对波斯湾及通向波斯湾的霍尔木兹海峡具备完全掌控能力，关闭霍尔木兹海峡是封锁石油运输的“最直接方式”。他说，“我们可以确保波斯湾的安全，外来势力没有存在的必要，比如美国、以及家不在这里的那些国家。”
汤西里说，“在波斯湾，所有航母以及军用和非军用船只都会被全面监控。我们在该区域的存在是实质的、持续的、昼夜都在。”此外，伊朗革命卫队总司令贾法里（Mohammad Ali Jafari）也表示，伊朗的敌人不会在冲突中获胜。贾法里说，“敌人们正在严格避免与伊朗发生冲突，因为他们知道这对他们不会有好处。”
此前据新华社英文版消息，伊朗最高领袖哈梅内伊当地时间8月23日任命汤西里接替法达维（Ali Fadavi）成为伊斯兰革命卫队新任海军司令，负责伊朗南部水域的安全。
美国总统特朗普5月8日宣布退出伊朗核协议，对伊朗重新施加最高级别的经济制裁。美国国务院官员6月26日表示，美国将要求所有国家在11月4日之前停止从伊朗进口石油，否则将面临美国的强力制裁。
对此，伊朗伊斯兰革命卫队高级将领考萨里表示，如果美国阻止伊朗出口石油，伊朗方面将考虑封锁霍尔木兹海峡。伊朗最高领袖哈梅内伊7月对此表态称，他支持这一做法，并称“如果伊朗石油无法出口，那么没有国家可以从波斯湾出口石油。”据悉，全世界近30%的海运原油都需经霍尔木兹海峡运输，若伊朗禁止石油通过霍尔木兹海峡，全球石油市场或将面临震荡。
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