受美国贸易政策影响 全球汽车销售遭遇增长瓶颈

美媒称，在经过了近十年的增长后，世界最大汽车市场的新车销售进入自金融危机以来首个持续放慢期。伴随着美国贸易政策的不确定性，汽车销售利润面临压力。
据美国《华尔街日报》网站8月28日报道，中国曾经繁荣的汽车市场正在降温，这在一定程度上是因为与美国的贸易争端升级。美国对汽车和卡车的需求——长期以来都是全球汽车业的亮点——达到了极限，而此前连续7年的增长使全球许多汽车制造商和零部件供应商的收入实现了增长。
报道称，在欧洲，汽车销售曾经从欧洲复苏中获益，但随着需求回到衰退前的水平，汽车市场增长也出现放缓。在一个许多汽车公司长期以来都很难赚钱的地区，这就使利润的实现更加困难。
当然，在持续的经济增长推动下，全球汽车需求依然强劲，但阻力正在积聚。
报道称，特朗普总统的贸易政策正在影响美国以外的许多市场的消费者信心，因此被普遍认为是持续经济增长的最大威胁。
分析人士说，美国及其主要贸易伙伴之间紧张关系的缓和能够阻止汽车销售增长放缓演变为更快的衰退。
报道称，但是，美国仍在用新关税威胁欧洲，并且在加大对中国（中国是全球最大的汽车销售市场）商品的征税力度，而作为反击，中国对美国汽车征收40%的进口税。分析人士说，全面爆发的贸易战将把汽车业推到悬崖边缘。根据牛津经济咨询社的预测，“温和的贸易战场景”将会导致2019年全球实际国内生产总值下降0.5个百分点，而这会削弱市场对新车的需求。
报道称，这种担忧促使福特、菲亚特克莱斯勒等汽车制造商进入谨慎模式、降低财政预期。今年6月，戴姆勒公司突然发布了一份利润警报，称中国对美国汽车的报复性进口税会影响其在亚拉巴马州一个工厂生产的运动型多用途车的销售和利润。
“这种放缓恰逢一个非常困难的时期，因为（汽车行业）正在转向进一步的电气化，无人驾驶赛车竞赛吸收了大量研发经费。”太平洋汽车咨询公司的分析师戴夫·沙利文说。
报道称，这种疲软的前景正值各公司面临特朗普今年新关税带来的更高的钢铝价格。欧洲和中国严格的排放规定也迫使汽车制造商花费更多资金用于新技术以减少尾气排放。
艾尔西汽车市场咨询公司预测，自2010年以来，全球汽车销售一直稳步增长，平均每年增长5%以上。而今年，全球汽车销量增速预计会下降。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost