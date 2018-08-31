中国互联网辟谣平台上线：利用AI辨识虚假报道

英媒称，中国推出了一个包括手机应用在内的辟谣平台，让群众可以举报“网络谣言”甚至是利用人工智能来辨识虚假报道。
据路透社8月30日报道，这个辟谣平台于8月29日上线。北京正在加强对互联网的监管，特别是社交媒体。
报道称，除了一个网站之外，“辟谣”平台还拥有一款手机应用以及社交媒体巨头微博和微信的社交媒体账号。
报道还称，辟谣平台将通过上述渠道传播真实新闻，提供来自官方媒体、地方报纸和各种政府机构的报道。
辟谣平台在其网站上发布的一条宣传平台上线的视频中说：“谣言，侵犯个人权利。谣言，制造社会恐慌。谣言，造成股市波动。谣言，影响企业正常经营。谣言，公然攻击革命先烈。”
报道称，官方数据显示，7月份，全国各级网络举报部门受理有效举报670余万件，其中大多数来自拥有微博的新浪、拥有微信的腾讯以及百度和阿里巴巴等公司的主要商业网站。
中国法律规定，造谣者可能被控诽谤罪，最高可处7年有期徒刑。
同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的，也可能会被判处有期徒刑。
报道表示，由中央网信办主办、新华网承办的中国互联网联合辟谣平台已整合接入全国各地40余家辟谣平台，能够利用人工智能识别谣言。
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